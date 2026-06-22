Direcția Națională Anticorupție a anunțat trimiterea în instanță a acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat cu o fostă funcționară din Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit procurorilor, femeia ar fi falsificat documente salariale timp de 15 ani și ar fi direcționat ilegal peste 8,4 milioane de lei către propriile conturi și către alte două persoane care nu erau angajate ale ministerului.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au sesizat instanța cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu Lavinia-Daniela Păune, fost consilier relații în cadrul Direcției Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare din Ministerul Afacerilor Externe.

Femeia este cercetată pentru participație improprie, sub forma complicității, la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual și uz de fals, toate în formă continuată. Potrivit DNA, în perioada mai 2009 – aprilie 2024, aceasta ar fi efectuat plăți nelegale către două persoane care nu aveau calitatea de angajați ai ministerului, dar și către propriile conturi.

„În perioada mai 2009 - aprilie 2024, inculpata Păune Lavinia-Daniela, în calitatea menţionată anterior, ar fi efectuat plăţi nelegale cu titlu de salarii atât către două persoane care nu aveau calitatea de angajaţi ai instituţiei, cât şi către sine, cauzând un prejudiciu bugetului Ministerului Afacerilor Externe în cuantum total de 8.412.028 lei. Comuniștii olteni despre Beatles: Boala, care se pare dăunează sistemului nervos, se numește beatlemanie ASF propune reguli noi pentru pensiile private. Ce avantaje și dezavantaje au În concret, prin intermediul programului informatic de salarizare, inculpata ar fi falsificat 176 de state de plată aferente personalului MAE, prin modificarea valorii totale a unor indemnizaţii acordate angajaţilor. Informaţiile astfel alterate ar fi fost preluate în documentele întocmite în etapele de lichidare, ordonanţare şi plată, fiind majorate în mod nelegal atât fondurile destinate drepturilor salariale, cât şi impozitele şi contribuţiile salariale aferente", au transmis procurorii.

Conform anchetatorilor, statele de plată modificate erau prezentate spre avizare și aprobare persoanelor responsabile din cadrul ministerului, iar informațiile nereale ajungeau ulterior să fie aprobate la plată fără ca ordonatorii principali de credite să cunoască situația.

DNA susține că inculpata ar fi falsificat și borderourile aferente dispozițiilor de plată transmise către bănci. În aceste documente ar fi introdus atât sume necuvenite rezultate din modificarea statelor de plată, cât și conturi bancare aparținând ei și celor două persoane implicate.

Prin acest mecanism, cei trei beneficiari ar fi încasat în mod nelegal 7.176.957 de lei, sumă transferată în conturile lor bancare.

Totodată, la bugetul de stat ar fi fost plătite contribuții și impozite aferente acestor venituri, în valoare totală de 1.235.071 de lei.

Potrivit DNA, inculpata și-a recunoscut integral faptele și a colaborat pe parcursul anchetei. În prezența avocatului, aceasta a declarat că recunoaște acuzațiile formulate de procurori, acceptă încadrarea juridică și este de acord cu pedeapsa stabilită prin acordul de recunoaștere a vinovăției.

Anchetatorii au stabilit o pedeapsă de trei ani și o lună de închisoare, precum și modalitatea de executare a acesteia, aspecte care urmează să fie analizate de instanță.

Ministerul Afacerilor Externe s-a constituit parte civilă în dosar cu suma de 8.412.028 lei, reprezentând prejudiciul calculat de anchetatori. În cadrul anchetei au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui imobil și asupra conturilor bancare aflate în proprietatea inculpatei.

Dosarul și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Tribunalului București, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.

Procurorii anticorupție continuă cercetările și în privința celorlalte două persoane vizate în dosar, pentru fapte similare.