Fiul lui Bercea Mondialu a omorât un om cu mașina

Accident foarte grav produs de unul dintre băieții lui Sandu Anghel, cunoscut ca Bercea Mondial. Evenimentul rutier s-a petrecut la începutul acestei săptămâni, pe o stradă din Drgănești-Olt.

În timp ce conducea pe strada Foișor, șoferul, Constantin Anghel, zis și Samir, a lovit un bărbat în vârstă de 86 de ani, care și-a pierdut viața. Conform datelor anchetatorilor, tânărul aflat la volan, în vârstă de 23 de ani, a lovit victima, un pieton care se deplasa pe marginea drumului.

Bătrânul a fost dus de urgență la spital, dar în ciuda eforturilor depuse de medici nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decesul. Șoferul a fost testat cu etilotestul, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt în curs pentru clarificarea împrejurărilor exacte ale tragediei.

În urmă cu patru ani, presa relata despre petrecerea de majorat ce-i fusese organizată lui Constantin Anghel și la care participaseră, printre alții, și numeroși maneliști. La vremea respectivă, băiatul lui Bercea Mondialu spunea că a făcut bani după ce a revândut o hală industrială.

În această perioadă, Bercea Mondialu se află sub control judiciar. În vara acestui an, magistrații de la Curtea de Apel Craiova au decis înlocuirea arestului preventiv cu această măsură, la solicitarea făcută de avocații apărării.

Procurorii DIICOT l-au acuzat în luna aprilie a acestui an de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj, alături de mai mulți membri ai familiei.

Investigațiile în dosarul său continuă, iar Bercea Mondialu a negat de mai multe ori acuzațiile venite din partea procurorilor.