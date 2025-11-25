Telefonul fără fir care unea cartierele din România. Viața fascinantă a copiilor înainte de internet

În anii '90, adolescenții din multe cartiere ale României comunicau prin telefoane fără fir analogice și mici stații radio improvizate. O lume dispărută, înainte de internet, în care prieteniile se construiau pe frecvențe scurte și pe serile petrecute la bloc, în căutarea „vocii de la celălalt capăt”.

În România anilor '90, internetul nu era doar rar, era aproape abstract. Cei mai mulți oameni nu știau cum arată, iar accesul public începuse abia timid prin câteva centre universitare. În blocurile muncitorești, comunicarea digitală era încă un vis îndepărtat. Telefoanele fixe existau, dar nu toate familiile aveau unul. Telefonul mobil era un obiect exotic, văzut prin vitrinele Connex GSM, cu prețuri inaccesibile și abonamente cu minute limitate. În acest gol tehnologic, copiii și adolescenții români au creat un univers alternativ de comunicare, spontan, haotic și incredibil de cald.

Telefonul fără fir analogic, apărut pe scară largă în România după 1994, a devenit primul „device wireless” accesibil clasei de mijloc. Era o piesă de plastic grea, cu antenă telescopică, care funcționa pe frecvențe VHF necriptate. Asta însemna că vocea ta nu era dusă doar la baza telefonului tău, ci putea fi captată și de alte telefoane fără fir din zonă, de walkie-talkie-uri de jucărie sau de mici stații radio artizanale folosite de adolescenți.

Pentru comunitățile din blocuri, aceasta a fost o revelație: dintr-odată, o voce dintr-un cartier vecin se putea auzi în propriul hol, iar conversatiile deveneau un fel de „canal” colectiv. Fără intenție, fără arhitectură tehnică, doar pentru că aparatele împărțeau aceeași bandă liberă.

În multe orașe, în special în București, Iași, Cluj, Timișoara și Brașov, adolescenții au descoperit accidental că telefoanele fără fir analogice puteau „prinde” voci străine atunci când antena era extinsă complet. Frecvențele erau neprotejate, iar aparatele din magazine nu erau calibrate fin, ceea ce crea suprapuneri spectaculoase.

Seara, după ora 21.00, liniștea cartierelor se umplea de mici întâlniri vocale. Nu existau nickname-uri ca în chat-urile IRC de mai târziu, dar exista aceeași curiozitate de a descoperi cine vorbește la celălalt capăt. „Alo, cine ești?”, „Din ce bloc ești?”, „Ce clasă ești?” erau începuturile unui ritual social care a ținut ani buni.

Unii adolescenți foloseau walkie-talkie-uri cumpărate din piață sau din târgurile de electronice. Alții își construiau mici stații radio artizanale, inspirate din revistele Tehnium, Microelectronica sau din fișele radio-amatorilor. Pe acoperișurile blocurilor apăreau antene improvizate din sârme sau bețe de cort, care beneficiau de reflexiile blocurilor pentru a extinde raza de comunicare.

Internetul avea să vină câțiva ani mai târziu și avea să schimbe totul, dar în 1995, România trăia una dintre cele mai interesante forme de socializare wireless din Europa de Est — una care nu avea chat, nu avea camere, nu avea emoticoane, ci doar voci timide, râsete și mici emoții adolescentine.

Ce s-a format atunci seamănă izbitor cu o rețea socială, doar că totul era analogic. Conversațiile erau spontane. Nu existau prietenii virtuale, ci prietenii reale între tineri care, după câteva seri „pe frecvență”, decideau să se întâlnească la scara blocului, la un magazin alimentar sau în fața cinematografului din cartier.

Era o lume în care, dacă îți plăcea vocea cuiva, te opreai din citit un ziar și așteptai să apară iar. Era o lume în care micile certuri, tachinările sau „interferențele” nu aveau consecințele digitalului de azi. Erorile tehnice nu distrugeau conversația, ci o făceau amuzantă. Dacă intrau în conversație două voci în același timp, totul se transforma într-un moment hazliu, nu într-o problemă.

Unele grupuri au evoluat în comunități stabile. Tinerii își stabileau ore fixe în fiecare seară. În multe blocuri din Crângași, Drumul Taberei, Titan, Mănăștur, Micro 19 sau Copou, fiecare seară avea același traseu: un semnal scurt, un salut timid și apoi discuții despre muzică, jocuri pe dischetă, casete audio, zvonuri din cartier și povești de la școală.

Era o lume fără screen-uri, fără like-uri, fără urmăritori, dar cu un nivel de autenticitate care astăzi pare de neimaginat.

Telefoanele fără fir ale anilor ’90 din România funcționau, în mare parte, pe frecvențe 33 MHz, 49 MHz și, ulterior, 863–865 MHz. Cele mai vechi foloseau tehnologie analogică pură, fără criptare. Baza trimitea semnalul în mod continuu, iar receptorul îl capta prin simpla apropiere de frecvență. În Vest, acele frecvențe erau reglementate, dar în România, în 1994–1997, piața era încă haotică. Intrau în țară diverse modele aduse din Ungaria, Polonia sau Turcia, toate imperfect calibrate.

Adolescenții au descoperit astfel un spațiu de comunicare neoficial. Nu exista una singură „frecvență a cartierului”, ci o serie de ferestre în spectru în care vocile se auzeau ca și cum ar fi fost într-o conferință audio. Radioul CB, folosit de șoferi, era și el accesibil, iar unele comunități l-au folosit ca un „canal al adolescenților”, separat de lumea camionagiilor.

Aceste fenomene sunt documentate în literatura internațională despre telefoanele fără fir analogice, unde se explică de ce comunicarea putea fi interceptată cu radiouri obișnuite.

În România, fenomenul a fost amplificat de densitatea blocurilor și de lipsa altor mijloace de comunicare.

Pe măsură ce au apărut telefoanele DECT, criptate, după 2000, rețeaua spontană a cartierelor a dispărut. Internetul a transformat complet felul în care adolescenții comunicau. Întâlnirile s-au mutat în Yahoo Messenger, apoi pe Hi5, Facebook și Instagram. Anii ’90 au rămas ca un fel de epocă a pirateriei inocente, în care orice voce care intra pe frecvență era tratată cu entuziasm, nu cu suspiciune.

Pentru cei care au trăit acea perioadă, telefonul fără fir era mai mult decât un obiect casnic. Era primul lor portal spre lume. Era prima rețea socială românească, construită fără să știe cineva că inventează ceva.