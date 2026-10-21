Patru zodii ar putea traversa o perioadă de schimbări importante până la sfârșitul anului 2026, potrivit unei analize publicate de YourTango. Leul, Vărsătorul, Scorpionul și Taurul sunt semnele zodiacale vizate de previziunile astrologice, care pun accentul pe transformări personale, evoluție profesională, relații și viața de familie.

Articolul semnat de Marielisa Reyes, publicat pe 12 octombrie 2026, pornește de la tranzitul lui Marte în Leu, produs la sfârșitul lunii septembrie. Astrologul May, citat în material, consideră că această configurație poate simboliza o perioadă de acțiune, reevaluare a obiectivelor și renunțare la situațiile care nu mai corespund dorințelor personale.

Pentru nativii din Leu, finalul anului ar putea aduce o mai bună înțelegere a propriilor aspirații. Potrivit interpretării astrologice prezentate de YourTango, Jupiter se află în acest semn din timpul verii, iar Nodul Sud și Marte completează configurația astrală descrisă în articol.

Accentul cade pe motivațiile din spatele deciziilor. Leii ar putea ajunge să acorde mai puțină importanță validării din partea celorlalți și să se concentreze mai mult asupra obiectivelor care au o semnificație personală.

Această perioadă este asociată cu reevaluarea priorităților și cu dorința de a construi un parcurs mai apropiat de propriile valori.

Pentru Vărsători, schimbările ar putea avea legătură cu relațiile și cu persoanele care le influențează evoluția. Astrologul May sugerează că tranzitul lui Marte prin Leu ar putea scoate în evidență diferențele dintre relațiile constructive și cele care generează tensiuni.

În această interpretare, sfaturile primite de la un mentor, profesor sau altă persoană cu experiență ar putea contribui la schimbarea perspectivei asupra unor probleme importante.

Articolul amintește și de prezența lui Pluto în Vărsător, începută în 2024, pe care o asociază cu un proces îndelungat de transformare a identității. Până la sfârșitul anului, nativii acestui semn ar putea fi încurajați să își analizeze mai atent relațiile și direcția personală.

Pentru Scorpioni, previziunile se concentrează asupra vieții profesionale și a imaginii publice. În astrologie, Leul este asociat cu sectorul carierei pentru acest semn zodiacal, iar tranzitul lui Marte este interpretat ca un simbol al inițiativei și al dorinței de afirmare.

Potrivit articolului, perioada ar putea fi potrivită pentru cei care urmăresc o promovare, mai multă vizibilitate sau o schimbare de direcție profesională.

Totuși, interpretarea nu se limitează la succesul măsurat prin funcție sau recunoaștere. Scorpionii ar putea să își reevalueze definiția reușitei și să renunțe la obiective care nu mai corespund nevoilor lor actuale.

Ideea centrală este că progresul nu înseamnă doar obținerea aprobării celorlalți, ci și găsirea unui echilibru între ambiție și satisfacția personală.

Pentru Tauri, schimbările anticipate sunt legate de casă, familie și relația cu trecutul. Astrologul May consideră că această perioadă ar putea coincide, simbolic, cu dorința de a crea un mediu familial mai apropiat de nevoile personale.

În funcție de situația fiecăruia, preocupările s-ar putea îndrepta către locuință, extinderea familiei sau îmbunătățirea relațiilor cu persoanele apropiate.

Tranzitul lui Marte prin sectorul asociat căminului este interpretat și ca un prilej de a reevalua legăturile cu familia de origine. Stabilirea unor limite sănătoase și schimbarea unor tipare mai vechi sunt printre temele evidențiate în material.

Mesajul atribuit astrologului este că o persoană își poate accepta trecutul fără să fie obligată să repete aceleași comportamente sau să rămână definită de experiențele anterioare.

Leul, Vărsătorul, Scorpionul și Taurul sunt cele patru semne zodiacale pentru care analiza YourTango anticipează o posibilă îmbunătățire a situației până la sfârșitul lui 2026.

Temele diferă de la un semn la altul: dezvoltare personală pentru Lei, relații și îndrumare pentru Vărsători, carieră pentru Scorpioni și viață de familie pentru Tauri.