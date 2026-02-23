Filmul „Malul Vânăt/ A River’s Gaze” a fost selectat în competiția SMART7

„Malul Vânăt/ A River’s Gaze”, primul film din trilogia despre iubire în mediul rural, regizat de Andreea Cristina Borţun și primul proiect românesc susținut de actorul american de origine română Sebastian Stan, în calitate de producător și finanțator, a fost selectat în competiția SMART 7, rețea de festivaluri internaționale sprijinită de Programul Europa Creativă.

Filmul este o dramă antropologică care propune o abordare rar întâlnită în cinemaul românesc: peste 60% din distribuție este alcătuită din actori neprofesioniști din satele unde Andreea Cristina Borţun s-a documentat timp de șase ani, între 2017 și 2022, iar filmările au avut loc pe parcursul celor patru anotimpuri, pentru a surprinde ciclul naturii și al vieții rurale.

Filmul urmărește relația tensionată dintre Lavinia, o mamă impulsivă și nesigură în iubire, și fiul ei de 14 ani, Dani, care trăiesc într-un sat din sudul României. În contextul migrației spre Vest și al schimbărilor sociale, dorința Laviniei de a transforma casa lor într-un „palat” sub ceruri mai albastre îi poartă prin patru anotimpuri marcate de apropieri și respingeri.

În același timp, viețile actorilor neprofesioniști se intersectează cu cele ale personajelor, iar granița dintre realitate și ficțiune devine adesea greu de distins.

Andreea Cristina Borţun este regizoare, cercetătoare vizuală și cadru universitar la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti. Filmele sale anterioare au fost selectate la festivaluri precum Festivalul de la Cannes (Quinzaine des Réalisateurs), Toronto International Film Festival și Karlovy Vary International Film Festival.

Potrivit acesteia, povestea filmului are la bază un amplu proces de documentare imersivă, desfășurat timp de șase ani în comunitățile rurale din sudul României.

„Pentru mine folosirea unor instrumente de cercetare artistică împrumutate din munca antropologică de teren a venit în primă instanţă ca ceva intuitiv. Mi se părea firesc şi necesar să iau parte şi să cunosc îndeaproape lumea care mă interesa. Ştiam sudul rural pentru că acolo crescusem, dar mă îndepărtasem de el. Actorii amatori m-au reapropiat de spaţiul ăsta şi mi-au lărgit frame-ul de înţelegere”, a mai afirmat Andreea Cristina Borţun.

Din distribuția filmului fac parte Mihaela Subţirică, Ştefan Costea, Vasile (Digudai) Pavel, Emanuel Ivan, Ion Rusu, Ion Ciocârlan, Iulian Postelnicu, Petronela Grigorescu, Dorina Stan, Nicolae Drăgulin, Nicu Mihoc, Eliza Bercu, Cezar Antal, Maria Junghieţu, Dana Voicu şi Cătălina Mustaţă.

„Malul Vânăt/ A River’s Gaze” este scris și regizat de Andreea Cristina Borţun. Producătorii sunt Gabi Suciu, Jean-Laurent Csinidis, Ales Pavlin, Andrej Stritof, Sebastian Stan, Andreea Cristina Borţun, Adrian Pădureţu și Vlad Rădulescu, iar producători executivi sunt Alexandra Tînjală și Claudiu Boboc. Imaginea este realizată de Laurenţiu Răducanu, scenografia de Lulu Petrescu, costumele de Sonia Constantinescu, iar montajul de Tudor D. Popescu și Andreea Cristina Borţun.

„În loc să intervenim ca un element extern disruptiv care schimba cursul firesc al vieţii acelor oameni, am vrut să facem parte din comunitate, să lucrăm aproape de ei, să le înţelegem ecosistemul şi să-l protejăm. Am construit o casă, am cultivat o grădină şi am avut grijă de ele în provocările aduse de fiecare anotimp. Ne-am făcut prieteni şi am avut vecini care ne-au sărit în ajutor la nevoie. Le-am descoperit pasiunile şi interesele, dar şi micile conflicte locale”, a afirmat Gabi Suciu, producător.

SMART7 reunește șapte festivaluri internaționale – Reykjavik IFF, IndieLisboa IFF, Thessaloniki IFF, Vilnius IFF Kino Pavasaris, FILMADRID IFF, Transilvania IFF și New Horizons IFF – care colaborează pentru a susține și promova un cinema european inovator.

Inițiativa își propune să crească vizibilitatea filmelor europene emergente, să le faciliteze circulația internațională și să încurajeze dialogul dintre cineaști, festivaluri și public. Câștigătorul competiției va fi anunțat la Festivalul Internațional de Film de la Thessaloniki, unde, în 2025, cel de-al doilea proiect al trilogiei, „Viaţa şi Vremurile lui Ion G”, aflat în dezvoltare, a primit premiul ARTE Cinema.

Filmul „Malul Vânăt/ A River’s Gaze” va intra în cinematografele din toată țara din 3 iulie, fiind distribuit de Follow Art Distribution.