Regizorul Mel Gibson filmează „Învierea lui Hristos” în orașul italian Matera. Alături de el, un fost arhiepiscop excomunicat

Pe platourile din Murgia Timone, în orașul italian Matera, au început filmările pentru „Învierea lui Hristos”, noul lungmetraj semnat de regizorul premiat cu Oscar Mel Gibson, care continuă aclamatul film „Patimile lui Isus”, filmat în 2003 în același oraș, potrivit La Repubblica.

Regizorul american a ajuns la Matera pentru a coordona filmarea scenelor în aer liber care vor constitui decorul producției programate să fie lansată de Paștele din 2027.

În oraș, el a fost însoțit de un consultant special, fostul arhiepiscop Carlo Maria Vigano, fost nunțiu apostolic în Statele Unite, excomunicat în 2024 pentru schismă, după ce a refuzat să recunoască autoritatea Papei Francisc și legitimitatea Conciliului Vatican II, precum și în urma ruperii sale de Biserică.

Carlo Maria Vigano, cunoscut pentru pozițiile sale controversate și pentru susținerea unor teorii ale conspirației care au vizat atât autoritățile ecleziastice, cât și pandemia din 2020, s-a stabilit din nou în Italia și a fost ales de regizorul american drept consultant religios pentru filmul „Învierea lui Hristos”.

Platoul de filmare al filmului, produs în Italia de Tea Time Film s.r.l. este amplasat în zona protejată a Parcului Murgia Materana, iar la solicitarea autorităților locale nu au fost montate decoruri invazive, pentru a evita un posibil impact asupra mediului și peisajului.

După finalizarea acestei etape, echipa va continua filmările în apropiere de Gravina in Puglia (Bari) și Ginosa (Taranto), apoi în zona Salento, la Torre Guaceto și Brindisi. Ulterior, producția se va întoarce la Matera, oraș care va rămâne principalul decor pentru scenele exterioare.

În noua producție, rolul lui Isus va fi interpretat de actorul finlandez Jaakko Ohtonen, în vârstă de 36 de ani, care îl înlocuiește pe Jim Caviezel, protagonistul filmului din 2004.

Mariela Garriga va interpreta rolul Mariei Magdalena, în locul Monicăi Bellucci. În distribuție se mai află Kasia Smutniak, în rolul Mariei, Pier Luigi Pasino, în rolul lui Petru, și Riccardo Scamarcio, care îl va interpreta pe Pontius Pilat.