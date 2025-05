Politica Fifor, nou atac la adresa liderilor USR







Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat un nou val de critici la adresa liderilor USR. Făcând referire la negocierile legate de viitoarea guvernare, acesta susține că PSD este prezentat drept „vinovatul de serviciu”, iar „rezist și suveraniștii, brusc uniți în cuget și simțiri, strigă din nou împotriva așa-zisei ciuma roșie”.

Deputatul susține că PSD a salvat România în 2021.

„Ca de obicei, PSD e vinovatul de serviciu. Rezist şi suveraniştii, brusc uniţi în cuget şi simţiri, strigă din nou împotriva aşa-zisei ciumaroşie. Dar uită – sau se prefac că uită – că tocmai această ciumă roşie a salvat România în decembrie 2021”, arată social-democratul.

Mihai Fifor a declarat că, în perioada în care liberalii conduși de Ludovic Orban și USR au liberalizat haotic prețurile la energie și gaze, au înghețat pensiile și au secretizat Planul Național de Redresare și Reziliență sub coordonarea lui Cristian Ghinea, PSD a decis să intre la guvernare, nu din interes politic, ci pentru a corecta aceste măsuri.

„Atunci, când, după ce ne-au închis în case şi ne-au îngropat în saci de plastic, liberalii lui Orban şi trupa USR tocmai liberalizaseră haotic preţurile la energie şi gaz, îngheţaseră pensiile şi secretizaseră PNRR-ul sub bagheta marelui „reformist” în sandale, Cristian Ghinea, PSD a intrat la guvernare. Nu din interes politic”, a continuat el.

Realizările partidului

Potrivit deputatului, „PSD a reintrodus reglementarea la energie şi gaz, a majorat pensiile şi salariile, a plătit la timp subvenţiile din agricultură, a plafonat preţul la alimentele de bază, a investit în fiecare localitate pentru dezvoltare prin programe guvernamentale, a lansat cele mai mari proiecte de infrastructură rutieră şi feroviară din ultimele decenii, a luptat pentru salariul minim european, a deblocat construcţia de spitale”.

De asemenea, Fifor a amintit că PSD a adus România în UE.

„Şi lista e lungă. Şi e reală. Astăzi, PSD nu mai e bun. Poate că ar fi cazul să-i lăsăm pe cei cu „plăcuţa suedeză” să guverneze singuri. Sau să facă alianţă cu suveraniştii pe care i-au demonizat ani întregi. Să vedem cum salvează ei ţara. Noi, PSD, suntem aici. Ca şi atunci când am adus România în UE. Când am dus-o în NATO. Când am reuşit aderarea la Schengen. Sau includerea în programul Visa Waiver”, a mai spus el.

Fifor: Suntem aici pentru fiecare român

La final, deputatul a dat asigurări că PSD va lupta pentru români.

„Suntem aici pentru fiecare român. Oricând. Oricum. Gata de luptă. Pentru ţară. Pentru poporul român. Onoare şi Patrie!”, afirmă Fifor.

Recent, Fifor le-a transmis liderilor USR că victoria de la prezidențiale nu le aparține.

„Am din ce în ce mai mult sentimentul că cineva încearcă, cu tot dinadinsul, să ne ia de proşti. Pe noi, pe cei de la PSD. Cred că nu s-a înţeles prea bine cum au stat lucrurile în 18 mai. Nu. Românii nu au votat USR în 18 mai. Nici PNL. Ba chiar foarte mulţi – mai mulţi decât s-ar putea crede – nu au votat PENTRU Nicuşor Dan, ci ÎMPOTRIVA lui Simion. Masiv. Cu tot respectul pentru preşedintele ales, Nicuşor Dan”, a spus deputatul.