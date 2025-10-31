Un influencer din noul val al tehnologiei a reușit să transforme pasiunea pentru inteligența artificială într-o adevărată mină de aur. Cu milioane de urmăritori pe platformele de social media, tânărul a construit un imperiu digital învățând tinerii cum să folosească AI nu doar ca unealtă, ci ca „sclav digital”, informează tf1info.fr.

Încă din vara anului trecut, rețelele sociale precum TikTok și Instagram au fost inundate de videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apar gorile în contexte controversate. Fenomenul, apărut inițial în Statele Unite, a devenit rapid viral, deși conținutul său abundă în mesaje cu tentă sexistă și rasistă. Pentru a înțelege mai bine amploarea și mecanismele din spatele acestei tendințe, sursa menționată a demarat o amplă investigație.

Extinderea valului de conținut în limba franceză este strâns legată de apariția mai multor programe de formare online, toate promovate de un influencer belgian cunoscut pentru discursul său despre „drepturile bărbaților”, Anthony Sirius.

Acesta nu doar popularizează fenomenul, ci și obține câștiguri financiare semnificative din el, mai spune sursa. În urma publicării acestor informații, Anthony Sirius a acceptat să ofere un punct de vedere și să răspundă întrebărilor publicației franceze.

În interviul cu Anthony Sirius, un influencer belgian controversat, a atras din nou atenția asupra universului creatorilor de conținut care îmbină luxul cu promisiuni de îmbogățire rapidă. A răspuns întrebărilor dintr-un avion cu destinația Dubai.

Cu o comunitate declarată de peste 3.200 de membri activi, acesta susține că obține lunar o „sumă cu șase cifre” datorită videoclipurilor sale și cursurilor prin care îi învață pe alții cum să „folosească inteligența artificială ca sclav digital”. Pe rețelele sociale, influencerul își expune viața luxoasă și afirmă că a atins statutul de milionar prin metodele sale inovatoare.

În spatele acestui succes aparent se ascunde însă o activitate controversată. Sirius este cunoscut și ca „manager de modele pe OnlyFans”, un intermediar între tinerele femei și platforma britanică unde a vând conținut erotic sau pornografic.

Potrivit cercetătoarei Stéphanie Lamy, expertă în războiul informațional, modelul de afaceri al belgianului urmează îndeaproape exemplul lui Andrew Tate, influentul britanic care a devenit un simbol al mișcării pentru „drepturile bărbaților”.

Fenomenul ridică întrebări despre limitele eticii în mediul online și despre cum noile forme de „educație financiară” pot ascunde, uneori, practici discutabile sub masca succesului digital.

În interviu, Anthony Sirius a recunoscut că este cel care a lansat seria de cursuri dedicate realizării de videoclipuri cu ajutorul inteligenței artificiale, o inițiativă inspirată din tendințele populare din Statele Unite. Se autodefinește drept „antreprenor” aflat într-o permanentă căutare de modalități de a obține „profit”, afirmând că scopul său este să identifice metode simple prin care oricine poate câștiga bani din crearea de conținut digital.

Inițial rezervat în a discuta despre câștigurile sale, Sirius a admis în cele din urmă că veniturile generate de aceste cursuri ating o „sumă de șase cifre pe lună”, reprezentând mai mult de jumătate din totalul încasărilor sale. Strategia pe care o promovează se bazează pe maximizarea vizualizărilor, principala sursă de venit pentru creatorii de conținut.

Fenomenul este susținut, potrivit specialiștilor în verificarea informațiilor, de algoritmii rețelelor sociale, care favorizează distribuirea materialelor cu impact emoțional puternic – de la conținut șocant până la mesaje provocatoare – deoarece acestea atrag cel mai mult atenția publicului.

Tot mai multe dintre clipurile virale create de clienții influencerului Anthony Sirius ascund mesaje cu tentă rasistă și instigatoare la ură, un tip de conținut care depășește limitele libertății de exprimare și intră sub incidența legii. În astfel de cazuri, legislația prevede sancțiuni severe: amenzi de până la 45.000 de euro și chiar un an de închisoare pentru autorii insultelor rasiste.

Confruntat cu aceste acuzații, Anthony Sirius respinge ideea că ar avea vreo responsabilitate. „Nu am îndemnat pe nimeni să creeze videoclipuri rasiste”, susține el. „Eu doar îi învăț pe oameni cum să folosească instrumentele și cum pot obține venituri din asta. Nu am control asupra modului în care ei aleg să le utilizeze”, adaugă influencerul.

Totuși, el recunoaște că subiectele provocatoare asigură o expunere mai mare pe internet și admite că „glumele rasiste” îl amuză. În același timp, insistă că nu dorește să fie „asociat cu conținut rasist”.

„Dacă vreau să fac ceva de genul acesta, o voi face pe față, nu mă ascund în spatele inteligenței artificiale”, afirmă tânărul. Pentru a-și susține nevinovăția, el subliniază că „locuiește într-o țară arabă și vorbește arabă”, argumentând că acest lucru ar demonstra absența oricăror prejudecăți rasiale.

Deși nu își încurajează explicit cursanții să creeze materiale xenofobe, Sirius lasă loc de interpretări, ascunzându-se adesea în spatele umorului. „Este posibil ca atitudinea comunității mele să reflecte ceea ce fac și eu online. Da, uneori fac glume rasiste, iar acest lucru se transmite mai departe”, recunoaște el.

După ancheta publicată de tf1info.fr, o parte dintre videoclipuri au fost eliminate de pe TikTok. Platforma a confirmat că respectivele clipuri încălcau regulile comunității privind „discursul instigator la ură”. Reprezentanții rețelei au precizat că, în ultimul trimestru, „peste 93% din conținutul șters pentru încălcarea politicilor referitoare la discursul urii a fost eliminat proactiv, înainte de a fi raportat de utilizatori”.

În urma criticilor, Anthony Sirius a declarat că intenționează să introducă un clip introductiv în cursurile sale, prin care să îi „încurajeze pe oameni să creeze lucruri frumoase”, și nu conținut rasist, mai scrie sursa menționată.