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FCSB anunță despărțirea oficială de Vlad Chiricheș. Căpitanul unei generații părăsește echipa

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FCSB anunță despărțirea oficială de Vlad Chiricheș. Căpitanul unei generații părăsește echipaCIsotti, Chiricheș. Sursa foto: facebook / FCSB / SPORT PICTURES
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Din cuprinsul articolului

FCSB a anunțat marți încheierea oficială a aventurii în roș-albastru a lui Vlad Chiricheș. Experimentatul fundaș central, unul dintre jucătorii de talie internațională care au îmbrăcat tricoul echipei, își încheie astfel a doua perioadă petrecută la club.

Chiricheș, patru titluri de campion și trei Supercupe

Numitorul comun a două generații de excepție din istoria FCSB-ului, Vlad Chiricheș va rămâne în memoria suporterilor datorită celor 4 titluri de campion și a celor trei Supercupe ale României cucerite, dar mai ales prin golurile de generic înscrise în sezonul 2012-2013 al UEFA Europa League, împotriva lui Molde, Ajax sau Chelsea.

Sau, mai recent, golul spectaculos marcat contra celor de la CFR Cluj, din afara careului, pe Arena Națională, care a încununat evoluțiile sale de excepție din play-off-ul sezonului 2024-2025.

„Un exemplu de profesionalism şi devotament, fostul căpitan al echipei naţionale, pe care a reprezentat-o de 78 de ori, este unul dintre jucătorii care au contribuit decisiv la succesele majore ale echipei noastre pe plan european şi va avea parte întotdeauna de respectul şi aprecierea tuturor celor care fac parte din familia roş-albastră”, a notat FCSB.

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Chiricheș a mai jucat la Tottenham Hotspur, SSC Napoli, US Sassuolo și US Cremonese

Vlad Chiricheș a revenit la FCSB în 2023, la 10 ani după ce a părăsit echipa pentru Tottenham Hotspur. În cei zece ani petrecuți în străinătate, fundașul a evoluat pentru SSC Napoli, US Sassuolo și US Cremonese, acumulând experiență valoroasă la nivel european.

Vlad Chiricheș

Vlad Chiricheș. Sursa foto: arhivă EVZ

Revenirea sa la București a fost primită cu entuziasm de suporteri, iar Chiricheș a demonstrat că poate încă performa la cel mai înalt nivel, fiind un lider vocal atât în vestiar, cât și pe teren. Cu toate acestea, decizia de a pune capăt colaborării a fost luată de comun acord, clubul dorind să ofere mai multe minute tinerilor jucători din academie.

A fost și căpitan al Naționalei

La 36 de ani, Vlad Chiricheș lasă în urma sa o carieră impresionantă, marcată de reușite atât la nivel de club, cât și la națională. Fostul căpitan al României rămâne una dintre figurile emblematice ale ultimelor două decenii de fotbal românesc.

FCSB îi mulțumește pentru contribuția adusă și îi urează succes în continuare, fie că va alege să continue cariera de jucător, fie că va opta pentru o nouă etapă în fotbal.

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