Cel puțin 54 de persoane au fost rănite, iar alte 18 sunt date dispărute după o explozie puternică produsă în noaptea de duminică spre luni în zona industrială Ras Laffan din Qatar. Deflagrația a avut loc într-unul dintre cele mai importante centre mondiale de producție a gazelor naturale lichefiate, potrivit Reuters.

Ministerul de Interne al Qatarului a anunțat că deflagrația a fost provocată de un incident tehnic apărut în interiorul unei instalații industriale.

La scurt timp după explozie, echipele de intervenție și protecție civilă au fost mobilizate pentru stingerea incendiului și căutarea persoanelor dispărute.

Martorii aflați în apropierea zonei au relatat că flăcările au fost vizibile de la zeci de kilometri distanță, iar o coloană densă de fum s-a ridicat deasupra complexului industrial situat pe coasta nordică a țării.

Compania energetică de stat QatarEnergy a precizat că incidentul s-a produs în timpul procesului de repornire a operațiunilor industriale. Potrivit companiei, explozia a fost urmată de un incendiu la instalația de alimentare cu gaze din cadrul proiectului Barzan, una dintre componentele esențiale ale infrastructurii energetice din Ras Laffan.

Incidentul are loc într-un context dificil pentru sectorul energetic qatarez. La începutul lunii martie, producția de gaze a fost suspendată după ce mai multe atacuri atribuite Iranului au provocat avarii semnificative instalațiilor din Ras Laffan. Ulterior, un nou val de lovituri a afectat capacitatea de export a țării, reducând-o considerabil.

Autoritățile din Qatar estimau atunci că refacerea completă a infrastructurii afectate ar putea dura între trei și cinci ani, având în vedere amploarea pagubelor și importanța strategică a facilităților vizate.

Considerat nucleul industriei gazelor naturale din Qatar, complexul de la Ras Laffan concentrează o parte esențială a capacităților de producție și export ale țării. Importanța sa strategică depășește granițele emiratului, întrucât funcționarea normală a instalațiilor contribuie la stabilitatea aprovizionării cu gaze pe piețele globale.

Autoritățile continuă investigațiile pentru stabilirea cauzelor exacte ale exploziei și pentru identificarea persoanelor dispărute.