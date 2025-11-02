Explozie într-un supermaket din Mexic. Cel puțin 23 de persoane și-au pierdut viața

Cel puțin 23 de persoane, inclusiv copii, și-au pierdut viața în urma unei explozii într-un supermarket din Hermosillo, capitala statului Sonora, în nordul Mexicului, relatează AFP.

Guvernatorul statului Sonora, Alfonso Durazo, a declarat că explozia a făcut 23 de morți și 11 răniți, printre victime aflându-se și minori. Informația a fost transmisă printr-un videoclip postat pe rețelele sociale.

„În acest moment, avem 23 de morţi şi 11 răniţi. Din păcate, printre victime se află şi minor.Am ordonat o anchetă aprofundată şi transparentă pentru a stabili cauzele accidentului şi a determina responsabilităţile care se impun”, a declarat guvernatorul statului Sonora, Alfonso Durazo.

Durazo a precizat că răniții primesc îngrijiri în diferite spitale din oraș și a anunțat deschiderea unei anchete aprofundate și transparente pentru a stabili cauzele accidentului și responsabilitățile care se impun.

Explozia a avut loc în centrul orașului, într-un magazin al lanțului Waldo's, iar parchetul statului Sonora a indicat că ipoteza de lucru este una accidentală, cauzată de un transformator aflat în interiorul magazinului. Accesul în magazin este momentan restricționat până la autorizarea pompierilor. Parchetul statului Sonora a adăugat că, odată ce pompierii vor acorda permisiunea de a se intra în supermarket, cauza deflagrației ar putea fi stabilită.

Procurorul general al statului, Gustavo Salas, a declarat că majoritatea deceselor par să fi fost cauzate de inhalarea de gaze toxice, informație confirmată de serviciul medical legist. Ancheta continuă pentru a stabili cu precizie cauzele incendiului.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, și-a exprimat condoleanțele față de familiile și apropiații persoanelor decedate, printr-un mesaj publicat pe X.

Tragedia survine în timpul sărbătorilor Zilei Morților, când Mexicul celebrează tradițiile în care familiile își onorează și își amintesc de cei dragi care au trecut în neființă.