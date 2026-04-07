Experiențele siprituale ale scriitorului Danion Vasile. Eșec de proporții cu guru Bivolaru

Liviu Mihaiu l-a avut invitat, luni, la podcastul Condamnați la cultură, difuzat pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România pe scriitorul Danion Vasile. Care s-a regăsit spiritual după experiențe nefericite, una dintre ele fiind chiar cu controversatul guru Gregorian Bivolaru.

Relația scriitorului cu divinitatea a început sub semnul unui vis premonitoriu, însă parcursul său a fost deviat de o tragedie personală imensă. Pierderea mamei la o vârstă fragedă l-a aruncat pe Danion Vasile într-o căutare febrilă de răspunsuri pe care, în acel moment, nu le-a găsit în textele biblice.

„Pe scurt, legătura mea cu Golgota, cu Mântuitorul, cu drumul Crucii, a început când, după ce am intrat în prima biserică fiind copil, era o biserică catolică și am văzut drumul Crucii. Noaptea am visat că îl duceau pe Hristos să-l răstignească și când Hristos a căzut, în mintea mea de copil am visat că eu eram adult și am luat crucea și am dus-o mai departe.

M-a urmărit, aș vrea să fiu sigur că l-am visat. Dar a fost așa o comitere care m-a bântuit și în perioada în care m-am îndepărtat de credința creștină, pentru că în urma unui accident nefericit, în fine, mama mea și-a luat viața când aveam aproape 14 ani, am deschis Biblia crezând că mă va ajuta Dumnezeu în vreun fel, dar Vechiul Testament nu mi-a zis nimic. Și atunci am început cu spiritism, ocultism, yoga etc.”, a explicat Danion Vasile.

În încercarea de a-și găsi liniștea, Danion Vasile s-a îndreptat către yoga, ajungând să practice sub îndrumarea controversatului Gregorian Bivolaru. Deși se afunda în ritualuri dedicate zeităților hinduse, scriitorul mărturisește că nu a putut rupe complet legătura cu figura lui Hristos, generând un conflict interior bizar între asceză și învățăturile tantrice ale vremii.

„Și deși mă închinam zeiței morții, Kali, zeița națională a Tibetului, care are cranii la gât, un cuțit sau o sabie într-o mână și un cap în cealaltă, ceva care pare înfricoșător din perspectivă creștină, îi dădeam sufletul. Îi spuneam, Kali ia sufletul meu. Dar în același timp, totuși, fiind legat de visul din copilărie, îl rugam pe Iisus să mă ajute. Totuși mă rugam și lui Iisus, pe care îl consideram un mare maestru. Și la 17 ani am încercat să țin un post fără pâine, fără apă, e destul de dificil și m-am gândit cine mă poate ajuta, Isus sau Bivolaru, cu care făceam yoga. Și am zis, hai să mă ajute Iisus și dacă nu reușește Iisus, atunci îi cer ajutorul maestrului meu Bivolaru.”

Trecerea de la entuziasmul practicii yoga la dezamăgire a venit în momentul în care întrebările sale despre moralitate și asceză au fost luate în derâdere de către liderul mișcării și de ceilalți cursanți. Sentimentul de înstrăinare l-a împins pe Danion Vasile către alte școli de gândire din India, înainte de a reveni definitiv la matca creștină.

„Pe care l-am și întrebat pe un bilețel la o conferință, la un curs de yoga, ce legătură există între Iisus și zeița morții. Și el a râs și a zis, ce legătură să există? Nici o legătură. L-am întrebat pe același bilețel ce e mai presus: înfrânarea ascetică sau cea a sexului tantric, despre care ne vorbea Bivolaru. Și ăla a râs și a râs și toată sala. Adică eu picam de prost pentru că eu iubeam asceza. Adică eu venisem la yoga, dar toată sala a râs. Și atunci m-am simțit străin și asta a însemnat apropierea mea de o altă școală yoghină în care am primit și botezul yoghin. Și în școala aceea, Bihar din India, numele pe care mi l-a dat maestrul, a fost forma credinței.”

Punctul culminant al regăsirii spirituale a fost pelerinajul la Ierusalim. Deși condițiile de după pandemie i-au îngreunat accesul în Biserica Sfântului Mormânt, experiența Sfintei Lumini a rămas pentru Danion Vasile dovada supremă a veridicității credinței ortodoxe.

„Dar din cauza faptului că ajunsesem exact după pandemie, nu se intra în biserică de Sâmbăta Mare decât cu legitimații speciale. Așa că am suferit. Pentru că înăuntru venea Sfânta Lumină, iar eu eram la câțiva metri de biserică. Pentru cine nu știe ce e Sfânta Lumină? Sfânta Lumină e o lumină care vine în fiecare an de Paști, doar la Paștele Ortodox, care arată adevărul Ortodoxiei. Acum fiecare confesiune zice că are adevărul. Dar Dumnezeu arată minunat doar în Biserica Ortodoxă. Ba mai mult, vin și cei de alte confesiuni să ia lumină de la ortodocși, înțelegând minunea pe care o face Dumnezeu”, a conchis invitatul lui Liviu Mihaiu.