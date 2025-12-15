Exilul lui Bashar al-Assad. Lux și restricții în exilul rusesc

La mai bine de un an de la prăbușirea regimului său, fostul președinte al Siriei, Bashar al-Assad, trăiește o viață radical diferită de cea pe care o avea la Damasc.

După fuga din decembrie 2024, pe fondul avansului rapid al rebelilor sirieni, Assad și familia sa s-au stabilit în principal la Moscova, cu deplasări frecvente în Emiratele Arabe Unite.

Informații obținute din surse apropiate familiei, din Rusia și Siria, precum și din date divulgate, conturează un tablou al unei existențe discrete, marcate de izolare, supraveghere și adaptare la un nou statut.

Potrivit relatărilor presei internaționale, fostul lider sirian și-ar fi reluat inclusiv studiile medicale în domeniul oftalmologiei, specializare pe care o absolvise înainte de a intra în politică.

Conform unor surse citate de publicația britanică The Guardian, Bashar al-Assad, oftalmolog de profesie, format inițial la Londra, își reîmprospătează cunoștințele medicale în Rusia.

„Învaţă limba rusă şi îşi reîmprospătează cunoştinţele de oftalmologie”, a declarat un prieten al familiei Assad, care a păstrat legătura cu aceasta.

Aceeași sursă a precizat:

„Este o pasiune a lui, evident că nu are nevoie de bani. Chiar înainte de începerea războiului din Siria, obişnuia să practice regulat oftalmologia în Damasc”.

Potrivit informațiilor disponibile, fostul președinte participă la cursuri și se află în săli de clasă, într-un cadru universitar sau medical, fără a avea un rol public sau profesional oficial.

Sursele nu indică faptul că Assad ar avea, în prezent, dreptul de a practica medicina în mod comercial, însă se menționează că își aprofundează studiile din interes personal.

Familia Assad locuiește, potrivit a două surse care cunosc situația, într-o zonă de elită a Moscovei, cel mai probabil în Rubliovka, o comunitate rezidențială cunoscută pentru nivelul ridicat de securitate și pentru rezidenții săi, care includ politicieni, oameni de afaceri și foști lideri străini.

În aceeași zonă s-ar afla și fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, refugiat în Rusia după evenimentele din 2014.

Deși condițiile materiale sunt descrise drept confortabile, familia nu mai beneficiază de accesul la cercurile politice și sociale de altădată. Surse apropiate Kremlinului afirmă că Bashar al-Assad nu mai reprezintă un punct de interes pentru conducerea rusă.

„Putin are puţină răbdare cu liderii care îşi pierd puterea, iar Assad nu mai este considerat o figură influentă sau chiar un oaspete interesant pe care să-l invite la cină”, a declarat o sursă apropiată mediului politic rus.

Potrivit acelorași surse, regimul de la Kremlin menține familia Assad într-o formă de izolare controlată. Contactele lui Bashar al-Assad cu foști aliați, oficiali sirieni sau ruși sunt limitate.

„Este o viaţă foarte liniştită”, a spus un prieten al familiei. „Are foarte puţine contacte cu lumea exterioară, dacă are vreunul”.

Ambasadorul Rusiei în Irak, Elbrus Kutraşev, a confirmat public această situație într-un interviu acordat presei irakiene în noiembrie.

„Assad poate locui aici, dar nu poate participa la activităţi politice... Nu are dreptul să participe la niciun fel de activitate mediatică sau politică. Aţi auzit ceva de la el? Nu, pentru că nu i se permite – dar este în siguranţă şi în viaţă”, a declarat diplomatul rus.

Bashar al-Assad a părăsit Siria în primele ore ale zilei de 8 decembrie 2024, în contextul apropierii rebelilor de Damasc. Potrivit relatărilor, el a fost evacuat împreună cu fiii săi, sub escortă militară rusă, către baza aeriană Hmeimim, de unde a fost transportat în afara țării.

Mai multe surse afirmă că Assad nu și-a avertizat familia extinsă sau aliații apropiați cu privire la prăbușirea iminentă a regimului.

Un prieten al lui Maher al-Assad, fratele fostului președinte, a declarat: „Maher l-a sunat pe Bashar zile întregi, dar acesta nu a răspuns. A rămas în palat până în ultima secundă”. Aceeași sursă a afirmat că Maher al-Assad a fost cel care i-a ajutat pe alți membri ai familiei să fugă din țară.

Avocatul lui Rifaat al-Assad, unchiul fostului președinte, a relatat dificultățile întâmpinate de unii membri ai familiei în încercarea de a părăsi Siria.

„Când au ajuns la Hmeimim, le-au spus soldaţilor ruşi că sunt membri ai familiei Assad, dar nu vorbeau engleză sau arabă. Aşa că opt dintre ei au fost nevoiţi să doarmă în maşinile lor în faţa bazei”, a declarat Elie Hatem.

Potrivit acestuia, familia a reușit să plece abia după intervenția unui oficial rus de rang înalt, stabilindu-se ulterior în Oman.

Un element central al primelor luni de exil a fost starea de sănătate a Asmei al-Assad, fosta primă-doamnă a Siriei.

Născută în Marea Britanie, Asma suferea de leucemie de mai mulți ani, iar starea sa s-a agravat înainte de căderea regimului. Potrivit unei surse familiarizate cu situația medicală, ea a urmat un tratament experimental la Moscova, desfășurat sub supravegherea serviciilor de securitate ruse.

Aceeași sursă a afirmat că tratamentul a avut rezultate, iar starea Asmei s-a stabilizat.

După impunerea sancțiunilor occidentale în 2011, ca urmare a represiunii împotriva protestatarilor din Siria, familia Assad și-ar fi transferat o mare parte din avere în Rusia.

Potrivit investigațiilor realizate de presa internațională și organizații specializate în monitorizarea fluxurilor financiare, Moscova a devenit un refugiu financiar, unde activele familiei nu erau supuse acelorași restricții ca în statele occidentale.

Surse citate de The Guardian afirmă că familia nu se confruntă cu dificultăți financiare și își poate permite un stil de viață confortabil, inclusiv achiziții de bunuri de lux.

Copiii lui Bashar al-Assad duc o viață relativ discretă, dar încearcă să se adapteze noului context. „Sunt cam ameţiţi. Cred că sunt încă puţin şocaţi. Abia se obişnuiesc cu viaţa de a nu mai fi prima familie”, a spus un prieten al familiei.

Fiica lui Assad, Zein, a absolvit în iunie o diplomă în relații internaționale la MGIMO, una dintre cele mai prestigioase universități din Rusia. Prezența familiei la ceremonia de absolvire a fost confirmată de colegi de clasă, care au menționat că aceasta a păstrat un profil discret.

Hafez al-Assad, fiul cel mare, care fusese considerat un posibil succesor, și-a redus semnificativ activitatea publică după ce a publicat un videoclip pe Telegram în februarie, oferind propria versiune a fugii familiei din Siria. Ulterior, el și-a închis majoritatea conturilor de social media și folosește un pseudonim, potrivit datelor divulgate.

În paralel cu viața din Rusia, copiii lui Assad și Asma efectuează călătorii frecvente în Emiratele Arabe Unite.

Datele de zbor arată că Emiratele au fost o destinație constantă pentru familie încă din perioada în care Assad era la putere. Inițial, familia ar fi luat în calcul o mutare permanentă în Emirate, însă acest plan pare să fi fost amânat.

Potrivit unui prieten al familiei, chiar și Emiratele Arabe Unite manifestă rezerve în a-l găzdui pe termen lung pe fostul președinte sirian, având în vedere contextul internațional și statutul său politic.

După stabilizarea situației familiale, Bashar al-Assad ar fi încercat să acorde interviuri unor instituții media, inclusiv RT și unui podcaster american.

Cu toate acestea, autoritățile ruse nu și-au dat acordul. Interdicția de a participa la activități politice sau mediatice rămâne în vigoare, potrivit declarațiilor oficialilor ruși.