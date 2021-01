Orlando Teodorovici a blocat 10 ani un post la Curtea de Conturi. Eugen Orlando Teodorovici, fostul ministru al PSD plimbat prin mai multe ministere de Victor Ponta și Liviu Dragnea timp de 7 ani, după o carieră anterioară de peste 20 de ani în funcții de bugetar de lux, s-a supărat.

El a reacționat afectat în urma articolului publicat ieri de Evenimentul Zilei, cu titlul „Orlando Teodorovici, salvat. A fost numit recent Director de Audit la Curtea de Conturi”.

Ce spune pesedistul: „În goana după senzațional, «modelul» jurnalistic care înțelege să nu respecte etica acestei onorabile meserii, adică să verifice și să prezinte în mod corect și real informațiile, nu cred că reprezintă un deziderat al vreunui cotidian respectabil din presa românească. Aștept din partea celor care au răspândit acest fake news să

publice, într-un termen rezonabil, un articol similar, în care să corecteze informațiile false cuprinse în articolul «Orlando Teodorovici, salvat. A fost numit recent Director de Audit la Curtea de Conturi»”.

Orlando Teodorovici se compară cu președintele Iohannis

Considerând că articolul a conținut o știre falsă, fostul parlamentar și ministru vine cu o explicație care ne-a furnizat informația din titlu.

„Am încredere în profesionalismul celor care conduc aceste publicații și tocmai de aceea, înțeleg să nu uzez de prevederile legii cu privire la răspândirea și promovarea de știri false ce pot afecta nu numai imaginea personală, dar și pe cea a unei instituții de prestigiu din România. Nu de alta, dar funcția de auditor pe care o ocup în prezent, am câștigat-o prin concurs public încă din anul 2010 și conform legii, atât timp cât am deținut poziții de demnitate publică (ministru, senator etc.), postul de bază mi-a fost rezervat, așa cum este rezervat și postul de profesor, președintelui Iohannis … și altora. Ceva normal, firesc și legal! Astfel de articole, probabil «recompensate» într-un fel sau altul, la vedere sau mai puțin, încălcând toate regulile de bun simț dar și deontologice, murdăresc la propriu societatea românească!”.

Trecem peste atacurile josnice pe care le-a inserat în textul de protest public, considerând doar că acestea fac parte din deontologia sa politică.

Orlando Teodorovici a blocat 10 ani un post la Curtea de Conturi

Îi spunem doar fostului lider din Guvernul Dăncilă că exemplul cu președintele Iohannis nu-i deloc inspirat. În învățământ, dacă postul unui profesor este blocat, este angajat un suplinitor astfel ca elevii să nu sufere.

La funcționarii publici există o altă lege. Postul rămâne blocat și figurează doar în scripte. Nimeni nu a putut organiza concurs pentru postul lui Teodorovici. Timp de 10 ani.

Din respect pentru opinia publică, precizăm că este vorba despre legea 161/2003 privind funcționarii publici care prevede la art. 88 rezervarea postului deținut de funcționarul public până la revenirea lui în structură. Chiar și după atâția ani.

„Reluarea activității se dispune prin act administrativ al conducătorilor instituției publice sau autorităților”, scrie în art. 88 al legii 161/2003. În ierarhia instituțională, Niculae Bădălău, fostul coleg de partid, este șeful lui Teodorovici. Unul dintre șefi.

Ce poziții au ocupat alți foști miniștri după expirarea mandatului

Realitatea este că ora aceasta, din multiplu ministru și senator în două mandate, Eugen Orlando Teodorovici a redevenit un funcționar public.

Cu o săptămână în urmă, acesta declara, potrivit Epoch Times, că ar putea activa în mediul privat : „Pot face mai mult în privat, la vedere, corect, cinstit, decât toți haștagii care m-au criticat”.

Nu a dat detalii despre compania la care ar putea lucra sau dacă îşi va deschide propria firmă. Și-a amintit, însă, de postul blocat la Curtea de Conturi, în urmă cu 10 ani.

Ce au făcut alți foști miniștri după expirarea mandatului? Doar două exemple de foști colegi de partid.

Mihai Tănăsescu, ex-ministru de Finanțe a primit funcția de vicepreședinte a Băncii Europene de Investiții (BEI).

Ioana Petrescu, fost ministru de Finanțe în guvernul Ponta alături de Teodorovici a activat tot ca vicepreședinte a BEI.

Ulterior a fost ofertată de Universitatea Harvard din SUA în calitate de profesor colaborator.

Iar alți foști colegi de guvern ai lui Teodorovici sunt profesori universitari, decani sau rectori de Universități.