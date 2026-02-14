Evenimentul Istoric Nr. 95 face lumină în problema calendarului solar!

Revista Evenimentul Istoric Nr.95 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna ianuarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Istoria măsurării timpului în Occident a fost dominată, timp de peste un mileniu și jumătate, de Calendarul Iulian. Conceput de astronomii lui Gaius Iulius Caesar la mijlocul secolului I î.Hr., acest sistem a reprezentat, la vremea sa, un triumf al preciziei. Fiind cel dintâi și cel mai exact calendar solar utilizat de Roma antică, a fost folosit peste un mileniu și jumătate. Vorbim de perioada 46 î.Hr. - 1582 d.Hr.

La 24 februarie 1582, Bula Papală „Inter Gravissimas” a stabilit că diferența dintre calendarul solar iulian și situația din secolul XVI era de 10 zile. În consecință, după data de 4 octombrie 1582, a urmat direct data de 15 octombrie 1582. Evident, adoptarea calendarului gregorian nu s-a făcut dintr-o dată, reticența maximă fiind în lumea ortodoxă. Statele romano-catolice și protestante occidentale au trecut mult mai rapid la calendarul gregorian.

În spațiul românesc extracarpatic, al Principatelor Române, în secolul XIX, situația era de-a dreptul complicată. La Sibiu, de exemplu, în Transilvania, controlată de Austro-Ungaria (să luăm ca referință anul 1867), era 14 mai 1867. Dacă un sibian venea după vin la podgoriile dun Drăgășani, constata că semna un contract cu podgorenii vâlceni, datat 2 mai 1867. Asta, pentru că în Oltenia, ca parte a Țării Românești, se folosea calendarul iulian. Așadar, două orașe, aflate la 155 km distanță erau la 12 zile diferență în calendar. În secolul XX, diferența a ajuns la 13 zile, dar statul național unitar român a decis din 1919 să treacă la calendarul gregorian, în timp ce biserica a făcut același lucru în 1924.

