Erupție vulcanică în Islanda. Fisură de un kilometru deschisă în scoarță

O erupție vulcanică a fost înregistrată miercuri în sud-vestul Islandei, potrivit autorităților locale, marcând un nou episod dintr-o serie de activități vulcanice care au devenit tot mai frecvente în această regiune începând cu anul 2021. Imaginile difuzate în direct de mass-media au surprins fumul dens și spectaculoase curgeri de lavă incandescentă, în nuanțe intense de galben și portocaliu, potrivit Reuters.

Peninsula Reykjanes, situată în apropierea capitalei Reykjavik, a devenit în ultimii ani un punct fierbinte al activității geologice. Conform datelor furnizate de Institutul Meteorologic din Islanda, magma a străpuns scoarța terestră și a creat o fisură de mari dimensiuni, cu o lungime estimată între 700 și 1.000 de metri. Erupția a fost precedată de semnale geofizice minime, ceea ce a oferit un timp foarte scurt pentru reacția autorităților.

„Nu există în prezent nicio amenințare asupra infrastructurii,” se arată într-un comunicat oficial. Măsurătorile GPS și datele privind deformările scoarței sugerează că fenomenul este unul de intensitate relativ redusă.

Traficul aerian de pe aeroportul internațional Keflavik, situat în apropierea capitalei, nu a fost afectat de erupție, potrivit informațiilor afișate pe pagina oficială a aeroportului. Acest aspect este deosebit de important, întrucât Islanda se află pe o rută aeriană transatlantică majoră, iar erupțiile vulcanice anterioare – precum cea din 2010 a vulcanului Eyjafjallajökull – au cauzat perturbări semnificative la nivel global.

Volcano Eruption Iceland

The Sundhnúksgígar fissure system near Grindavik, Iceland, is currently erupting.

The area was evacuated earlier due to concerns of the imminent eruption.

Authorities continue to monitor the situation. #Iceland #Grindavík #Sundhnúk pic.twitter.com/qz61qXiqwe

