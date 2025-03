Elon Musk, cu ochii pe situația României. Miliardarul a lansat critici la adresa judecătorilor

Miliardarul Elon Musk, apropiat al lui Donald Trump, a lansat noi critici legate de respingerea candidaturii lui Călin Georgescu. Proprietarul rețelei X a adus subiectul în prim plan și duminică, la scurt timp după decizia Biroului Electoral Central.

Omul de afaceri a continuat să critice autoritățile din București, exprimându-și nemulțumirea față de respingerea candidaturii lui Georgescu.

„Cum poate un judecător să pună capăt democrației din România”, a fost întrebarea publicată pe contul său de X.

Elon Musk a distribuit o postare a influcencerului MAGA Mario Nawfal, care scris despre protestele din București.

How can a judge end democracy in Romania? https://t.co/9MFhlq6YwQ

— Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2025