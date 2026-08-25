Într-o lume în care atacurile cibernetice devin tot mai sofisticate, unii specialiști în securitate au ajuns la o concluzie surprinzătoare: în anumite situații, tehnologia veche poate oferi un avantaj neașteptat. Nu pentru că ar fi mai sigură în mod intrinsec, ci pentru că este atât de puțin folosită încât nu mai reprezintă o țintă atractivă pentru majoritatea atacatorilor, potrivit BBC.

Expertul finlandez în securitate cibernetică Mikko Hyppönen a experimentat personal acest principiu. În locul serviciilor moderne precum Hotmail sau Gmail, el a continuat ani de zile să folosească Eudora, un software de e-mail care nu mai beneficia de suport tehnic. Hyppönen a observat că, pe măsură ce utilizatorii migrau către platforme noi, hackerii își pierdeau interesul pentru Eudora. El a numit această abordare „securitate prin antichitate”.

Ideea are o explicație simplă. Cei mai mulți atacatori urmăresc câștiguri financiare și preferă să investească resurse în sisteme utilizate de un număr mare de oameni. Un sistem vechi, folosit de foarte puțini utilizatori, poate deveni astfel neatractiv pentru infractorii cibernetici. Hyppönen subliniază însă că, în condiții normale, cea mai bună alegere rămâne folosirea software-ului modern, actualizat și protejat prin cele mai recente patch-uri.

Un experiment realizat de informaticianul Matt Bishop oferă un exemplu și mai clar. În anii 1990, Bishop și colegii săi au creat un honeypot, adică un sistem conectat la internet și lăsat intenționat accesibil pentru a observa tentativele de atac. Echipa a instalat însă o versiune mai veche de software. Rezultatul a fost că hackerii au ignorat sistemul. În momentul în care cercetătorii au făcut actualizarea la o versiune mai nouă, atacurile au început imediat.

Același principiu poate fi observat și în cazul telefoanelor mobile. Unele persoane aleg să păstreze dispozitive foarte vechi, precum Nokia 9210. Acestea au vulnerabilități cunoscute, dar nu mai sunt vizate la fel de intens precum telefoanele moderne cu Android sau iOS. Este, însă, un compromis: tehnologia veche poate fi mai puțin atractivă pentru hackeri, fără să fie complet lipsită de riscuri.

În domeniul militar, păstrarea unor tehnologii analogice poate avea avantaje importante. În Ucraina, de exemplu, hărțile tipărite, hărțile laminate și busolele continuă să fie utilizate deoarece nu pot fi afectate de bruiajul electronic. Thomas Withington, cercetător asociat la Royal United Services Institute, descrie această strategie drept „reziliență analogică”.

Problema este relevantă și pentru navigația aeriană. În Irlanda, programul de înlocuire a radiofarurilor terestre a fost încetinit, iar sistemele existente au fost păstrate mai mult timp ca măsură de reziliență, în contextul vulnerabilităților tot mai evidente ale navigației GPS la bruiaj.

Un alt exemplu este banda magnetică, o tehnologie apărută în anii 1950 și utilizată în continuare pentru stocarea unor volume uriașe de date. Avantajul său constă inclusiv în faptul că poate fi scoasă din sistemele informatice și depozitată în spații securizate, fără o conexiune directă la rețea.

Prin urmare, „vechi” nu înseamnă automat „sigur”, iar experții recomandă în continuare utilizarea tehnologiilor moderne și actualizate pentru activitățile obișnuite. Totuși, în anumite domenii, păstrarea unor sisteme depășite poate reprezenta o formă suplimentară de protecție.

Pe măsură ce atacurile informatice și amenințările electronice evoluează, capacitatea de a funcționa și fără tehnologiile moderne ar putea deveni o componentă importantă a securității.