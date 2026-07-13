Economia nu merge înainte singură. De ce competitivitatea României depinde de investițiile în infrastructură, logistică și parteneriate

România performează într-un context global dificil, însă adevărata ei competitivitate nu se vede în autostrăzi sau fabrici, ci în infrastructura invizibilă care ține economia în mișcare: logistică, continuitate operațională și parteneriate solide. Nicolae Bănică, CEO OSCAR Downstream, ne explică de ce dezvoltarea nu este rezultatul investițiilor spectaculoase, ci al consecvenței companiilor care au construit, în timp, mecanismele ce permit agriculturii, transporturilor, construcțiilor și industriei să funcționeze fără întreruperi, chiar și în perioade de criză.

Economia României a traversat ultimii ani cu o reziliență remarcabilă, în ciuda contextului internațional complicat. Creșterea investițiilor, maturizarea companiilor românești și consolidarea antreprenoriatului au alimentat percepția că economia „merge înainte”.

„În ultimii ani, economia României a demonstrat că poate performa chiar și într-un context internațional complicat. Investițiile au continuat, companiile românești au devenit mai mature, iar antreprenoriatul local și-a consolidat poziția în tot mai multe sectoare. Agricultura investește în tehnologie, industria își modernizează capacitățile de producție, transporturile se adaptează noilor cerințe ale pieței, iar construcțiile traversează una dintre cele mai intense perioade din ultimele decenii”, explică Nicolae Bănică, CEO OSCAR Downstream, care subliniază: „Toate aceste transformări au un numitor comun: încrederea că economia poate merge înainte.”

Această încredere, însă, nu este suficientă pentru a garanta competitivitatea pe termen lung. Economia nu avansează „singură”, ci este susținută de mecanisme invizibile, dar esențiale.

Nicolae Bănică precizează că dezvoltarea nu este determinată doar de investițiile vizibile – autostrăzi, fabrici, utilaje –, ci și de infrastructura mai puțin observată, dar crucială:

„Există însă o lecție pe care ultimii ani ne-au oferit-o tuturor. Dezvoltarea nu este susținută doar de investițiile pe care le vedem – autostrăzi, fabrici, utilaje sau centre logistice. Ea depinde și de o infrastructură mai puțin vizibilă, dar la fel de importantă: lanțurile de aprovizionare, capacitatea companiilor de a livra la timp, parteneriatele construite pe termen lung și reziliența operațională.”

Reprezentantul OSCAR Downstream menționează că pandemia, criza energetică și schimbările generate de conflictul din apropierea granițelor României au demonstrat că performanța unei economii nu este dată doar de ritmul investițiilor, ci și de capacitatea companiilor de a-și menține activitatea și de a-și sprijini partenerii în momente dificile.

Un element-cheie evidențiat de Nicolae Bănică este rolul companiilor antreprenoriale care au investit constant în infrastructură operațională, construind un avantaj competitiv pentru România:

„Din această perspectivă, cred că România are un avantaj important: o generație de companii antreprenoriale care au ales să investească pe termen lung și care au construit, pas cu pas, infrastructura necesară pentru a răspunde rapid provocărilor pieței. În multe cazuri, aceste investiții nu au fost spectaculoase sau vizibile publicului larg. Au însemnat depozite, flote, sisteme logistice, digitalizare, echipe și procese. Dar tocmai aceste investiții au făcut diferența atunci când contextul economic a devenit imprevizibil”, a spus Nicolae Bănică, CEO OSCAR Downstream.

Aceste investiții „invizibile” sunt cele care permit companiilor să rămână competitive în perioade de volatilitate.

Reprezentantul OSCAR Downstream insistă asupra unei schimbări de paradigmă: competitivitatea nu mai este definită doar de costuri, tehnologie sau forță de muncă, ci și de capacitatea de a opera fără întreruperi.

„În dezbaterile despre competitivitate, accentul cade, de regulă, pe costurile de producție, pe tehnologie sau pe forța de muncă. Sunt factori esențiali, însă nu sunt singurii. O companie competitivă este și o companie care își poate desfășura activitatea fără întreruperi. Care are parteneri de încredere. Care își poate respecta angajamentele față de clienți chiar și atunci când piața traversează perioade dificile”, menționează Nicolae Bănică.

În economia reală, fiecare sector depinde de continuitate: agricultura de ferestrele de lucru, transporturile de termenele stricte, construcțiile de calendarul proiectelor, industria de fluxurile continue.

„Privite separat, aceste industrii par foarte diferite. În realitate, ele au aceeași nevoie fundamentală: continuitatea operațională. De aceea cred că logistica trebuie privită ca un factor de competitivitate, nu doar ca o funcție de suport. Atunci când infrastructura logistică este bine construită, companiile pot reacționa mai rapid, își optimizează costurile și reduc riscurile asociate unor întreruperi neprevăzute.”, adaugă Nicolae Bănică, CEO OSCAR Downstream.

Nicolae Bănică detaliază modul în care mediul privat a contribuit decisiv la infrastructura economică a României, prin investiții constante în logistică și operațiuni.

„În ultimii 25 de ani, România a făcut pași importanți în dezvoltarea infrastructurii economice. Totuși, la fel de importante sunt investițiile realizate de mediul privat în propriile capacități logistice și operaționale.”

Iar OSCAR Downstream este un exemplu de companie care a construit reziliență prin consecvență:

„În cazul OSCAR Downstream, această convingere a stat la baza modului în care ne-am dezvoltat compania. Am investit constant în infrastructură logistică, în depozite, în flotă proprie și în extinderea rețelei noastre, pentru că am înțeles că performanța unui partener depinde și de capacitatea noastră de a fi prezenți atunci când are nevoie de noi. Dezvoltarea nu s-a construit prin decizii spectaculoase, ci prin consecvență și prin investiții făcute cu gândul la următorii ani, nu doar la următorul trimestru”, a explicat reprezentatul OSCAR Downstream, menționând că această experiență a confirmat că reziliența nu se construiește în timpul unei crize, ci mult înainte, prin investiții, prin planificare și prin dezvoltarea unor relații solide cu partenerii.