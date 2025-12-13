Dumitru Dragomir dezvăluie cum a făcut Gigi Becali o avere uriașă dintr-o singură mutare imobiliară

Dumitru Dragomir a povestit public un episod mai puțin cunoscut din afacerile imobiliare ale lui Gigi Becali, un episod care, în viziunea fostului șef al LPF, explică de ce patronul FCSB este unul dintre cei mai abili oameni de afaceri din România. Dezvăluirea a fost făcută în cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”, unde Dragomir a vorbit deschis despre o decizie care ar fi transformat terenurile din Pipera într-o mină de aur.

Potrivit lui Dumitru Dragomir, Gigi Becali a ales, la un moment dat, să cedeze primăriei mai multe hectare de teren pentru construirea unui drum într-o zonă greu accesibilă din Pipera. Zona era, la acel moment, aproape imposibil de valorificat din punct de vedere imobiliar tocmai din lipsa infrastructurii.

Dragomir susține că Becali ar fi cedat între trei și șase hectare de teren, gratuit, pentru realizarea acestui drum, deși, dacă ar fi ales să le vândă direct, ar fi putut obține sume uriașe. În estimarea sa, doar valoarea terenului cedat ar fi putut ajunge la câteva sute de milioane de euro.

Fostul șef al LPF explică faptul că, odată creat accesul, întreaga zonă s-a schimbat radical. Terenurile rămase în proprietatea lui Gigi Becali au devenit extrem de atractive pentru dezvoltatori, iar prețurile au crescut exploziv.

Dumitru Dragomir a susținut că, în urma acestei mutări, Becali ar deține în zonă peste 100 de hectare de teren, iar valoarea pe metru pătrat ar putea ajunge la aproximativ 500 de euro. Calculul simplu făcut în direct duce la o valoare totală care depășește pragul de 500 de milioane de euro, obținută practic „dintr-un foc”, printr-o decizie strategică.

Dragomir a ținut să sublinieze că nu a fost vorba despre un drum minor sau simbolic. Potrivit relatării sale, ar fi fost realizat un bulevard lat, cu două sensuri de circulație, canalizare și infrastructură completă, care leagă mai multe puncte importante din Pipera.

El a menționat că drumul ar ajunge până în zona blocului în care locuiește Florin Tănase și ar face legătura între artere importante, schimbând complet dinamica zonei. Chiar dacă o parte din asfalt ar fi fost plătită ulterior, terenul necesar a fost oferit gratuit de Becali.

În intervenția sa, Dumitru Dragomir s-a arătat iritat de criticile frecvente la adresa lui Gigi Becali. Fostul conducător al LPF a pus sub semnul întrebării ideea că un om „needucat financiar”, așa cum este uneori etichetat patronul FCSB, ar fi capabil de o asemenea mutare imobiliară.

În opinia sa, gestul de a dona teren pentru infrastructură, cu scopul clar de a crește valoarea restului proprietăților, demonstrează o viziune economică solidă și o înțelegere profundă a pieței imobiliare.

Dragomir a mai afirmat că, după realizarea drumului, zona s-a dezvoltat rapid, terenurile fiind ocupate aproape integral. Investitorii au apărut, construcțiile s-au înmulțit, iar Pipera a devenit una dintre cele mai scumpe și căutate zone din nordul Capitalei.