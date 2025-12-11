Mitică Dragomir despre câștigurile unui manelist celebru: Face un milion pe lună

Mitică Dragomir face dezvăluiri halucinante despre un manelist celebru care ar câștiga sume colosale. Acesta spune că artistul ar ajunge și la un milion de euro pe lună.

Omul de fotbal a explicat la un podcast faptul că unul dintre cei mai căutați artiști care interpretează manele ar avea venituri de milioane. Nu de alta, dar numai la un concert ar încasa zeci de mii de euro, fără dedicații desigur.

”E în primii din România. Tzancă e om de un milion pe lună, un milion de dolari pe lună. Nu mi-a cântat mie, dar eu îl știu. Are tarife cuprinse între 15 și 20.000 de euro, ca Bogdan de la Ploiești, Copilul Minune. Pe oră 15.000 de euro”, a explicat Mitică de la Ligă.

De altfel, acesta a precizat că Tzancă nu este singurul cu astfel de venituri. Ba mai mult, la sumele mai sus menționate nu au fost trecute și bacșișurile.

”Ăștia sunt titani. Ăștia trei câștigă 15.000 de euro pe euro. La ce nunți se duc ăștia. Și stai un picuț, că din dedicații nu pleacă fără 10.000 de euro. Pleacă și cu 50.000 și cu 40.000. Tzancă este uriaș, mă. N-am avut eu bani pentru ei”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Acesta a mai explicat că tariful pe care l-au cerut pentru el a fost unul dublu. ”Mie îmi cereau 30.000 de euro. Dar sunt unii, nici nu-ți vin fără 10-20.000 și mai iau 10-20 din dedicații”, a conchis Dragomir. Cert este că dacă și-ar fi dorit, omul de fotbal ar fi avut de unde să plătească o astfel de apariție.

Cu toate acestea, la petrecerile unde a participat în calitate de amfitrion au cântat alți artiști. Mitică Dragomir este unul dintre cei mai bogați oameni din fotbal. Deși nu este clar ce avere are în acest moment, în spațiul public au fost vehiculate sume de milioane de euro.