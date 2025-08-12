Monden „Dracula” lui Radu Jude, criticat și lăudat la Locarn: Între comic și tragic despre AI. Video







Filmul „Dracula” al lui Radu Jude, care a fost prezentat la Festivalul de Film de la Locarno, a stârnit numeroase comentarii în presa internațională.

Publicația franceză Le Monde îl descrie drept „o tragicomedie excesivă, hilară şi disperată”, în timp ce ziarul italian Corriere della Sera a criticat producția, afirmând că „impresia este că cineastul s-a distrat mai mult făcându-l decât ne-am distrat noi privindu-l”.

În acest film, scrie presa străină, un scenarist testează diferite povești cu vampiri generate cu ajutorul inteligenței artificiale (IA): „Regizorul, cunoscut pentru abordările sale care combină grotescul cu tragicul, aduce din nou în prim-plan analiza efectelor devastatoare ale societății de consum și ale rețelelor sociale în România”.

Radu Jude, născut în 1977 la București, este cunoscut pe plan internațional, fiind câștigătorul Ursului de Aur la Festivalul de la Berlin în 2021 cu filmul „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”. În 2023, a primit Premiul special al juriului la Locarno pentru „Nu aşteptaţi prea mult de la sfârşitul lumii”, considerat una dintre capodoperele sale.

„Un film monstruos despre Inteligența Artificială aplicată în cinema”

Potrivit cronicarului de film de la Le Monde, anul acesta, regizorul a prezentat din nou pentru Leopardul de Aur cu «Dracula», un film monstruos despre inteligența artificială aplicată în cinema: „ Pitch-ul se rezumă la două rânduri: un scenarist, care probabil nu are energia necesară pentru a gândi, apelează la IA pentru a completa scenariul unui film cu vampiri.

Personajul principal, interpretat de Adonis Tanta, stă în halat la biroul său și dă instrucțiuni unei voci sintetizate. Aceasta propune cele mai grotesti și vulgare povești posibile.

Cineastul ezită uneori, nedorind să se complacă prea mult în mizerie, dar când îndrăzneşte, rezultatul poate fi hilar, ca atunci când îi cere inteligenţei artificiale să se inspire din filmul lui Dreyer («Vampyr», 1932), într-o versiune mai comercială. Imaginile din film combină filmări reale și creații generate de IA, cu culori stridente și desene neglijente, reprezentând „viitorul dezastruos al unei creații standardizate”.

Conform cronicarului Le Monde, „regizorul împinge la maximum toate manetele, obţinând efectul dorit: un sentiment de saturaţie după aproape trei ore, aceleaşi vulgarităţi repetându-se la nesfârşit. Dracula mai mult loveşte în conştiinţe decât să cucerească prin concept. Şi, probabil, regizorul a vrut ca filmul să fie aşa – excesiv, disperat, cu câteva momente irezistibile”.

În schimb, Corriere della Sera a scris că filmul lasă impresia că „cineastul s-a distrat mai mult făcându-l decât ne-am distrat noi privindu-l”.

„Dracula” lui Radu Jude va fi lansat în cinematografele din România în data de 31 octombrie, fiind distribuit de Independenţa Film. Până atunci, pelicula va mai fi prezentată la: Festivalul Internaţional Anonimul de la Sfântu Gheorghe, imediat după Locarno, Festivalul Lună Plină - Festivalul Filmului Horror şi Fantastic din Biertan, pe 16 august, și Les Films de Cannes à Bucarest, în octombrie.