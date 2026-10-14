Dracula Film Festival revine la Brașov, între 15 și 18 octombrie, cu cinci lungmetraje în premieră națională, 16 scurtmetraje românești și internaționale și întâlniri cu invitați din lumea filmului și a muzicii. Ediția a XIV-a are loc la Cinema Astra și include un cineconcert în premieră mondială, semnat de artistul Costin Chioreanu, precum și un omagiu dedicat regizorului Steven Spielberg, prezentat de criticul de film Irina-Margareta Nistor.

Competiția internațională cuprinde cinci lungmetraje, iar selecția de scurtmetraje reunește 16 producții românești și internaționale. Programul include și Dracula Digital, competiția dedicată filmelor realizate cu telefonul mobil.

Pe parcursul celor patru zile, Cinema Astra va găzdui proiecții și evenimente speciale care aduc împreună cinematografia, muzica și artele vizuale.

Unul dintre invitații ediției este compozitorul britanic Simon Boswell, nominalizat la premiile BAFTA. Acesta va primi trofeul onorific „Contele Dracula”, acordat pentru întreaga carieră.

Printre invitați se mai numără regizoarea Lg White, artistul Costin Chioreanu și criticul de film Irina-Margareta Nistor, care va prezenta omagiul dedicat lui Steven Spielberg.

Programul festivalului include și premiera mondială a unui cineconcert realizat de Costin Chioreanu, într-un eveniment care pune în dialog imaginea și muzica.

Biletele și abonamentele sunt disponibile online, pe fanzin.ro/evenimente. Programul complet al celei de-a XIV-a ediții poate fi consultat pe site-ul oficial, www.draculafilm.ro.