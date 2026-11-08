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Două trenuri s-au ciocnit în Egipt. Patru morți și aproape 90 de răniți

Două trenuri s-au ciocnit în Egipt. Patru morți și aproape 90 de rănițiAccident feroviar Egipt. Sursă foto: captură video
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Cel puțin patru persoane au murit și alte 88 au fost rănite în urma unui accident feroviar produs în provincia Giza din Egipt, la sud de Cairo. Impactul a provocat deraierea mai multor vagoane, iar autoritățile au intervenit pentru salvarea pasagerilor și îndepărtarea resturilor de pe calea ferată. Ministerul Sănătății din Egipt a anunțat un bilanț de cel puțin patru persoane decedate și 88 de răniți. Autoritățile au trimis ambulanțe la locul accidentului, iar circulația feroviară a fost întreruptă, relatează CNN.

Cum s-a produs accidentul feroviar din Egipt

Coliziunea a avut loc pe un tronson de cale ferată situat între stațiile Kafr Ammar și Al-Raqqa, în provincia Giza. Potrivit informațiilor comunicate de Autoritatea Națională a Căilor Ferate din Egipt, unul dintre trenuri l-a lovit din spate pe celălalt.

În urma impactului, mai multe vagoane au ieșit de pe șine, provocând victime în rândul pasagerilor.

Accidentul s-a produs în apropierea orașului Cairo, într-o zonă deservită de rețeaua națională de transport feroviar. Autoritățile egiptene au confirmat că incidentul a necesitat intervenția echipajelor medicale și a echipelor responsabile de eliberarea căii ferate.

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Zeci de ambulanțe au intervenit la locul coliziunii

După producerea accidentului, serviciile de urgență au mobilizat mai multe ambulanțe pentru preluarea persoanelor rănite. Victimele au fost transportate la unitățile medicale din apropiere pentru îngrijiri.

În paralel, echipele de intervenție au adus macarale pentru îndepărtarea vagoanelor și a resturilor rezultate în urma coliziunii.

Circulația trenurilor pe sectorul afectat a fost suspendată în timpul operațiunilor. Bilanțul de patru morți și 88 de răniți a fost confirmat de Ministerul Sănătății din Egipt, potrivit informațiilor transmise de Reuters.

Accident feroviar Egipt

Accident feroviar Egipt. Sursă foto: captură video

Egiptul s-a confruntat și în trecut cu accidente feroviare grave

Rețeaua de căi ferate a Egiptului este considerată cea mai veche din Africa și Orientul Mijlociu, însă de-a lungul anilor au fost înregistrate mai multe accidente soldate cu numeroase victime.

Unul dintre cele mai grave incidente s-a produs în apropierea gării Ramses, principala stație feroviară din Cairo. Atunci, un tren a scăpat de sub control în timp ce se apropia de gară, iar accidentul a provocat un incendiu în urma căruia 25 de persoane și-au pierdut viața.

Un alt accident grav a avut loc în 2017, pe ruta spre Alexandria. Un tren a deraiat și a intrat în coliziune frontală cu o altă garnitură, incidentul provocând moartea a peste 40 de persoane.

Accidentul de duminică, 8 noiembrie, se adaugă astfel seriei de coliziuni feroviare soldate cu victime în Egipt.

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