Două trenuri de pasageri s-au lovit frontal în Slovacia. Cel puțin 66 de persoane au fost rănite

Un grav accident feroviar s-a produs luni în Slovacia, unde două trenuri s-au ciocnit, provocând rănirea a cel puțin 66 de persoane și deraierea unei locomotive și a unui vagon, potrivit informațiilor transmise de poliție și echipajele de urgență.

Ministrul slovac de Interne, Matúš Šutaj Eštok, a declarat că, din primele date, incidentul nu pare să fi fost cauzat de o defecțiune tehnică a sistemului. „Nu vreau să mă pronunț încă asupra cauzelor, însă, conform informațiilor preliminare, nu este vorba despre o eroare de sistem, ci despre o greșeală umană. Se pare că unul dintre mecanici ar fi comis o eroare, dar aceasta este doar o ipoteză de lucru în acest moment”, a explicat oficialul.

Incidentul a avut loc la intrarea într-un tunel din apropierea localității Jablonov nad Turnou, situată la aproximativ 55 de kilometri de orașul Košice, principalul centru urban din estul Slovaciei.

Poliția a publicat pe rețelele sociale imagini de la locul accidentului, care surprind locomotivele și vagoanele deraiate, prăbușite pe un versant, precum și resturi împrăștiate pe o distanță mare. Coliziunea s-a produs la scurt timp după ora locală 10:00 (11:00, ora României).

Conform datelor furnizate de poliție, în momentul coliziunii, la bordul trenurilor se aflau aproximativ 80 de pasageri. Reprezentanții Căilor Ferate Slovace au explicat că impactul s-a produs într-o zonă unde liniile feroviare se intersectează și se unesc într-o singură cale, iar cauzele exacte sunt analizate de anchetatori.

Circulația pe ruta respectivă a fost oprită temporar, pentru a permite intervenția echipelor de urgență. „În prezent, prioritatea noastră este salvarea și evacuarea pasagerilor și a personalului. Vom reveni cu informații pe măsură ce ancheta avansează”, a declarat Ján Baček, purtătorul de cuvânt al Companiei Feroviare Slovace. Autoritățile continuă să supravegheze situația și să ofere actualizări privind starea persoanelor rănite.

Primele date comunicate de Ministerul de Interne indică faptul că accidentul s-ar fi produs după ce unul dintre mecanicii de locomotivă nu ar fi acordat prioritate celuilalt tren. În urma impactului dintre cele două garnituri expres Gemeran, petrecut în apropiere de Rožňava, autoritățile au declanșat „planul de traumă”.

Analistul feroviar Jozef Drahovský a explicat, într-o postare online, că „unul dintre trenuri ieșea din tunelul cu o singură linie de la Jablonov, iar celălalt ar fi trebuit să aștepte în fața semnalului, acolo unde linia devine dublă. Conform imaginilor, trenul pare să fi depășit semnalul”.

Impactul dintre trenurile expres Gemeran R 913 și R 914 s-a produs la intrarea într-un tunel din apropierea localității Jablonov nad Turnou, puțin după ora locală 10:00, într-un punct unde liniile se îngustează la o singură cale. Zeci de pompieri, polițiști și echipaje medicale au fost mobilizate, iar serviciul aerian Air Transport Europe a trimis trei elicoptere de intervenție pentru transportul răniților.