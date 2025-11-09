Două produse, retrase de la vânzare din magazinele Auchan

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat sâmbătă, 8 noiembrie, retragerea de urgență din magazinele Auchan a unui amestec pentru borș și a unei supe instant, după ce s-a constatat că acestea ar putea conține particule metalice și de cauciuc.

„Stimați clienți, Unilever și Auchan efectuează rechemarea produselor: Delikat Borș Legume 165G și Knorr Cup a Soup Pui cu Tăiței 12g. Motivul retragerii: posibile particule metalice și de cauciuc”, a anunțat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

ANSVSA le recomandă persoanelor care au cumpărat aceste produse să nu le consume și să le returneze în magazinele de unde le-au achiziționat.

„Persoanele care au achiziționat acest produs sunt rugate să nu îl consume, ci să îl returneze la Serviciul Clienți din magazinul Auchan de unde l-au cumpărat. Vor primi înapoi contravaloarea produsului. Prezentarea bonului fiscal nu este necesară”, a mai adăugat sursa menționată anterior.

Autoritățile îi sfătuiesc pe consumatori să verifice regulat informațiile publicate de ANSVSA și de marile lanțuri de retail, pentru a fi la curent cu eventualele rechemări de produse.

Această practică ajută la prevenirea incidentelor privind siguranța alimentară și le oferă cumpărătorilor posibilitatea de a lua decizii informate.

În România, respectarea normelor privind siguranța alimentară este supravegheată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Producătorii și distribuitorii trebuie să menționeze clar pe etichete toți alergenii cunoscuți, iar nerespectarea acestei obligații poate duce la retragerea imediată a produselor din magazine, pentru a proteja sănătatea consumatorilor.

Astfel de retrageri apar frecvent și vizează adesea marile lanțuri de supermarketuri. Procedurile de returnare și rambursare sunt măsuri obișnuite de protecție, menite să reducă riscurile și să permită recuperarea contravalorii produsului.