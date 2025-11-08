Social

Produse cosmetice rusești, retrase de pe piața Republicii Moldova. Conțin substanțe care pot afecta sănătatea

Produse cosmetice rusești, retrase de pe piața Republicii Moldova. Conțin substanțe care pot afecta sănătatea
Republica Moldova. Pericol pe rafturile magazinelor de cosmetice din Republica Moldova. Zeci de produse importate din Federația Rusă, printre care creme și spray-uri pentru picioare, au fost retrase de pe piață după ce autoritățile sanitare au descoperit că acestea conțin substanțe toxice, capabile să afecteze sănătatea consumatorilor. Printre ingredientele incriminate se numără acidul boric, boratul de sodiu și triclosanul, compuși interziși sau strict limitați în Uniunea Europeană.

Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), controlul efectuat la un agent economic a scos la iveală produse cosmetice ce nu respectă cerințele Regulamentului sanitar aprobat de Guvern. „Acidul boric și boratul de sodiu sunt substanțe interzise în produsele cosmetice, deoarece pot afecta funcția reproductivă și pot provoca iritații ale pielii sau ochilor”, precizează ANSP.

În ceea ce privește triclosanul, acesta este permis doar în produsele care se clătesc, în concentrație de cel mult 0,3%, fiind interzis în cele care rămân pe piele. Substanța poate provoca iritații și contribuie la apariția bacteriilor rezistente la antibiotice.

Produse retrase din comerț

Printre articolele depistate ca neconforme se numără:

  • „Teimurova Spray pentru picioare” (150 ml) – Zelionaia Dumbrava LTD, Rusia;

  • „Teimurova Deo Gel” (100 ml) – Zelionaia Dumbrava LTD, Rusia;

  • „Cremă-pastă pentru picioare contra mirosului și transpirației” (50 ml) – SRL Farm Grup, Rusia;

  • „911 Gricosept (gel-balsam)” (100 ml) – Tvins Tek LTD, Rusia;

  • „Teimurova pastă-cremă pentru picioare antitranspirație și miros” (50 ml) – Zelionaia Dumbrava LTD, Rusia.

ANSP a dispus retragerea acestor produse din comerț, rechemarea lor de la distribuitori și declararea drept produse neutilizabile.

Avertisment pentru consumatori și comercianți

„Recomandăm consumatorilor să evite utilizarea produselor specificate și, dacă le-au cumpărat deja, să le returneze magazinelor de unde au fost achiziționate”, se arată în comunicatul ANSP.

Instituția le reamintește operatorilor economici că au obligația de a respecta cerințele legale privind notificarea și siguranța produselor cosmetice. Scopul acestor măsuri este protejarea sănătății publice și prevenirea riscurilor asociate utilizării produselor neconforme.

