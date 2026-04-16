Dosarul civil nr. 679/117/2019** a fost soluționat în mod definitiv de către ÎCCJ

Publicăm mai jos dispozitivul hotărârii civile nr. 64/2025 din data de 27.02.2025, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, Secția I Civilă:

Admite în parte apelul declarat de reclamantul Bodean Andrei împotriva sentinței civile nr. 545/20.09.2024, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 679/117/2019** pe care o schimbă în parte în sensul că :

- obligă pârâții Curea Mirel, Mureșan Ionuț și Pena Roland Cătălin să achite reclamantului suma de cate 10.000 lei fiecare cu titlu de daune morale pentru prejudiciul nepatrimonial cauzate;

- obligă pârâții Curea Mirel, Mureșan Ionuț și Pena Roland Cătălin, la publicarea prezentei hotărâri, într-un ziar de maximă circulație, pe cheltuiala lor exclusivă.

- obligă pârâții Curea Mirel, Mureșan Ionuț și Pena Roland Cătălin, în solidar, să achite reclamantului suma de 5100 lei cheltuieli de judecată la fond. Menține celelalte dispoziții ale hotărârii atacate.

- obligă apelantul să plătească intimatului Calaigii Sorin suma de 3000 lei cheltuieli de judecată în apel. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.