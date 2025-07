Monden Dosar penal pe numele Ioanei Năstase. Cine e adevăratul vinovat







Ioana Năstase, soția fostului mare jucător de tenis Ilie Năstase, s-a declarat surprinsă după ce a aflat că figurează ca parte într-un dosar aflat pe rolul Judecătoriei Constanța. Situația a devenit și mai ciudată pentru aceasta când a realizat că totul are legătură cu un incident petrecut pe teritoriul Austriei — țară în care, spune ea, nu a mai călcat de peste 15 ani.

Ioana Năstase: Este vorba despre o amendă pentru viteză

Potrivit declarațiilor, Ioana Năstase a solicitat ajutorul unui avocat pentru a înțelege de unde provine această situație juridică neașteptată. Investigația a dus la concluzia că dosarul în cauză se referă la o amendă de circulație primită pe numele ei, deși fapta nu-i aparține.

„Este vorba despre o amendă pentru viteză, emisă în Austria. Însă eu nu am fost acolo. În septembrie anul trecut, am vândut o mașină sport unui tânăr din Alba Iulia, iar actele de vânzare le-am întocmit abia în ianuarie, când am și radiat automobilul din evidență.

Între timp, el a circulat cu mașina în Austria, unde a depășit viteza legală, conducând cu peste 200 km/h. Întrucât autoturismul era încă înregistrat pe numele meu, amenda a fost emisă către mine”, a explicat aceasta.

Ioana Năstase: Va plăti el amenda, pentru că este vina lui

Deși inițial informația a stârnit îngrijorare, situația pare să se fi clarificat rapid. Ioana Năstase a precizat că noul proprietar al mașinii și-a recunoscut responsabilitatea și s-a angajat să achite sancțiunea financiară, estimată la aproximativ 200 de euro.

„Mi-a spus că va plăti el amenda, pentru că este vina lui. Nu sunt motive de îngrijorare, dar a fost o situație total neașteptată”, a adăugat soția fostului lider mondial ATP.

Riscurile birocratice

Chiar dacă lucrurile s-au lămurit, cazul scoate în evidență riscurile birocratice care pot apărea atunci când vânzarea unui vehicul nu este însoțită imediat de actualizarea documentelor oficiale.

În acest context, experții juridici atrag atenția asupra importanței radierii rapide a unui automobil din evidențele autorităților, pentru a evita eventuale complicații.