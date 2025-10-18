Doi copii de patru și opt ani, găsiți înecați într-o baltă din județul Vaslui

Doi copii au fost găsiți înecați într-o baltă din satul Docăneasa, comuna Vinderei, tragedia mobilizând autoritățile locale. Incidentul a avut loc luni seara și implică un băiat de 4 ani și o fetiță de 8 ani, care dispăruseră de la ora 18:30, conform reprezentanților Serviciului de Ambulanță Vaslui. Localnicii au descoperit copiii fără semne vitale, iar echipajele medicale au intervenit imediat, însă manevrele de resuscitare nu au avut succes.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Vaslui, Daniel Ungureanu, cei doi copii nu erau frați și au fost găsiți de localnici, dezbrăcați, cu hainele pe malul apei.

„Doi copii au fost găsiți înecați, fără semne vitale, într-o baltă. Este vorba de un băiat de 4 ani și o fetiță de 8 ani, care erau dispăruți de acasă de la ora 18:30”, a precizat Ungureanu.

Două ambulanțe SAJ B2 din Bârlad și o ambulanță ISU cu medic de la Vaslui au fost alocate la caz. La fața locului s-au deplasat și polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Bârlad.

Echipele medicale au aplicat manevre de resuscitare ambilor copii, dar fără rezultat, aceștia fiind declarați decedați de medicul prezent la locul incidentului. Între casa unde copiii se jucau și baltă ar fi o distanță de 500 de metri.

Trupurile neînsuflețite ale copiilor au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală Vaslui, pentru a se stabili cauza decesului. Mama unuia dintre cei doi copii a declarat că ultima dată când i-a văzut pe copii, cei doi se jucau cu o bicicleta în fața porții.

Polițiștii bârlădeni continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru a determina împrejurările exacte ale tragediei.

„Trupurile minorilor au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală Vaslui, pentru stabilirea cauzei decesului. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii bârlădeni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă’, au transmis reprezentanţii IPJ Vaslui.

Potrivit informațiilor furnizate de Vremea Nouă, balta în care micuții s-au înecat este o baltă artificială amenajată de Primărie, în fața unui pod.