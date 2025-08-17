Monden Dintre gunoaiele din New York, în topurile mondiale. Viața Madonnei la 67 de ani







Sâmbătă, 16 august, Madonna Louise Veronica Cicconea a împlinit 67 de ani. Artista americană, cunoscută ca un simbol al muzicii pop, a strălucit ca solistă, actriță, producătoare, compozitoare și scriitoare. Cu o carieră care a dominat topurile internaționale timp de decenii, Madonna a câștigat șapte premii Grammy, două Globuri de Aur și cinci MTV Video Music Awards, iar nominalizările sale se ridică la 24.

Madonna s-a născut pe 16 august 1958, în Bay City, Michigan, într-o familie de emigranți: mama sa, Madonna Louise Fortin, avea origini franco-canadiene, iar tatăl, Silvio Anthony Ciccone, era inginer de origine italiană. Copilăria artistei a fost marcată de tragedie – mama ei a murit de cancer la sân când Madonna avea doar cinci ani. Crescută alături de cei șase frați, tânăra a trecut prin sărăcie extremă și momente în care ajungea să caute mâncare în gunoaiele din New York.

Tatăl a încurajat-o să ia lecții de pian, însă după scurt timp, Madonna a insistat să studieze baletul, fiind instruită de Christopher Flynn, mentorul care a introdus-o și în cercurile artistice ale cluburilor frecventate de comunitatea LGBTQ+, influențând stilul său unic. Fascinată de filme și staruri ca Marilyn Monroe sau Judy Holliday, Madonna și-a dezvoltat gustul pentru spectacol încă din copilărie.

La Rochester Adams High School, Madonna a impresionat prin rezultate școlare excelente și prin participarea în trupa de majorete. Inteligentă și ambițioasă, la doar 14 ani a început lecțiile de dans, iar la 18 ani a pozat pentru celebrul fotograf Bill Stone. În 1978 a fost admisă la Facultatea de Dans din Michigan și, la o petrecere, l-a cunoscut pe Steve Bray, muzician de R&B, care a cooptat-o în orchestră, potrivit madonna.com.

În 1979, cu doar 35 de dolari în buzunar, Madonna s-a mutat la New York pentru a-și urma visul de a deveni dansatoare profesionistă. A locuit în condiții precare, a lucrat la Dunkin’ Donuts și a continuat să studieze dansul modern cu Martha Graham și Pearl Lang, cântând și dansând în cluburi locale.

În 1982, Madonna fondează formația Breakfast Club, unde a fost bateristă și cântăreață, iar apoi începe proiectul Emmy. Demo-ul său ajunge la casa de discuri Sire Records, iar primul single „Everybody” marchează debutul carierei sale. Urmează „Burning Up” și „Holiday”, primul hit în Billboard Hot 100.

Albumul său de debut, Madonna (1983), primește recenzii pozitive și introduce hituri ca „Borderline” și „Lucky Star”. În paralel, artista dezvoltă un stil vestimentar distinctiv, care va defini cultura pop a anilor ’80 – bluze din dantelă, fuste peste pantaloni, bijuterii cu crucifixuri și păr vopsit, dând naștere fenomenului „Madonna wannabe”.

În 1984, Like a Virgin o propulsează pe Madonna în topurile americane, iar interpretarea piesei la MTV Video Music Awards, ieșind dintr-un tort îmbrăcată în rochie de mireasă, stârnește controverse. Alte hituri celebre din același album includ „Material Girl” și „Angel”.

Cariera sa în film începe cu roluri episodice în Nebun după tine (1985) și Căutând-o pe Susan, unde lansează hituri ca „Into the Groove”. În același an se căsătorește cu Sean Penn și realizează primul mare turneu american, The Virgin Tour.

Albumul True Blue (1986) devine cel mai bine vândut album al ei, cu peste 19 milioane de exemplare, hituri ca „Papa Don’t Preach” și „La Isla Bonita” cucerind topurile din întreaga lume. Madonna debutează și în teatru, în piesa Goose and TomTom Off-Broadway.

După divorțul de Sean Penn în 1988, Madonna ia o pauză temporară de la muzică, lansând doar albumul cu remixuri You Can Dance. În 1989, lansează Like a Prayer, continuând să-și consolideze statutul de legendă pop.