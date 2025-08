Politica Din culisele Guvernului. Relațiile încordate din spatele ușilor închise, dezvăluite de un minsitru







Ministrul Energiei, social-democratul Bogdan Ivan, a vorbit despre colaborarea sa cu premierul Ilie Bolojan și despre climatul din actuala coaliție guvernamentală. Ivan a spus că nu are motive de reproș în ceea ce privește relația profesională cu șeful Executivului. Nu același lucru l-a spus despre colegi.

„Am lucrat cu domnia sa foarte aplicat, foarte corect și n-am nici măcar un cuvânt pe care să-l reproșez. Tot ce am discutat cu el până acum, referitor și la PNRR, și la planurile de investiții pe care le avem ca Minister al Energiei, nu pot să spun că am avut măcar o... N-am fost de acord de fiecare dată unul cu celălalt, dar am venit cu argumente și unul, și celălalt. N-am cum să reproșez acestui om ceva în relația pe care o am cu el din punct de vedere profesional”, a declarat ministrul.

Aflat la al treilea portofoliu ministerial, Ivan a recunosvcut că în actuala coaliție guvernamentală există tensiuni vizibile și în spațiul public. El a spus că unii membri ai Executivului nu s-au adaptat încă la noile roluri de guvernare.

„Că sunt înțepături, vedem de la televizor. Eu sunt unul dintre cei care au fost atacați de unii colegi din noua coaliție care nu și-au dat seama că au plecat de la tribuna Parlamentului, din opoziție, și sunt acum la putere pentru a găsi soluții acolo unde ai probleme”, a mai declarat Ivan la Digi 24.

Ministrul Energiei a mai spus că are la dispoziție instrumente administrative și legislative pentru a interveni acolo unde este nevoie, dar că nu toate problemele pot fi rezolvate imediat. În ciuda atacurilor, spune că și-a păstrat o atitudine constructivă.

„Este evident că nu o să pot să le corectez pe toate. Atitudinea mea a fost una constructivă de fiecare dată și va fi în continuare, pentru că românii care se uită și acum la noi la televizor s-au săturat, din punctul meu de vedere, de un an și jumătate de alegeri, campanii peste campanii în care ne-am canibalizat unii împotriva celorlalți și am uitat care este scopul real al unei guvernări”, a adăugat acesta.

Bogdan Ivan consideră că opiniile divergente din cadrul Guvernului sunt de înțeles, având în vedere că partidele care formează acum coaliția erau, până recent, în opoziție unele față de altele.

„Cred că avem capacitatea, ca oameni de stat, să ne reducem ego-urile și pornirile personale. Iar acolo unde nu suntem de acord, să stăm pe cifre – care nu mint niciodată”, a concluzionat ministrul.