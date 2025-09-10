Social Din ce face bani Cosmin Georgescu, fiul fostului candidat







Cosmin Georgescu, fiul fostului candidat „suveranist” Călin Georgescu, cercetat acum în mai multe dosare penale, a avut un an foarte bun din punct de vedere financiar în 2024, când a câștigat un milion de lei, potrivit fanatik.ro.

Cosmin, fiul lui Călin Georgescu, deține școala Tennis Club By The Lake, situată pe Șoseaua Nordului 7-9 din București. El este asociat în afacere cu Andrei Săvulescu, fost jucător profesionist de tenis. Cosmin Georgescu a practicat și el tenisul, antrenându-se în Germania, însă fără a obține rezultate notabile în clasamentele mondiale.

Fiul lui Georgescu a câștigat 2.258 de dolari în întreaga carieră de jucător profesionist, iar cea mai bună clasare ATP a fost locul 1.197, în 2010. Ulterior, Cosmin a devenit antrenor pentru copii și, în urmă cu câțiva ani, și-a deschis prima școală de tenis în București.

Tennis Club By The Lake se află pe malul lacului Herăstrău. Cosmin Georgescu deține 50% din afacere, cealaltă jumătate aparținându-i lui Andrei Săvulescu.

Clubul de tenis funcționează prin Shinktennisclub SRL, societate înființată acum șase ani, cu un singur angajat.

În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de aproape 300.000 de lei. Cu toate acestea, Cosmin Georgescu și Andrei Săvulescu au avut pierderi de puțin peste 35.000 de lei în ultimul an, după ce în anul fiscal precedent firma declarase un profit de 62.000 de lei.

Datele Ministerului Finanțelor arată că firma fiului lui Georgescu are datorii de 77.000 de lei și creanțe de 44.000 de lei, la un capital subscris de 1.000 de lei.

Guvernul Bolojan a anunțat majorarea capitalului social la 5.000 de lei, însă această regulă se aplică doar firmelor cu venituri de peste 395.000 de lei. Firma lui Cosmin Georgescu nu atinge această cifră de afaceri și intră în categoria pentru care pragul minim crește de la 200 la 500 de lei. În acest caz, fiul lui Georgescu este avantajat, deoarece el și asociatul său au depus mai mulți bani în conturile firmei la înființare.

Cosmin Georgescu câștigă bani și ONG-ul pe care îl conduce, Asociația Club Sportiv Tennis By The Lake. În 2024, asociația a înregistrat încasări de aproape 1.000.000 de lei, în creștere cu 163%, și un profit de peste 85.000 de lei, în urcare cu 321% față de 2023.

Asociația Club Sportiv Tennis By The Lake are capitaluri de 225.000 de lei și datorii de 5.800 de lei.