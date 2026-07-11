Politica

Diana Șoșoacă, realeasă în unanimitate în funcția de președinte al Partidului S.O.S. România

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Diana Șoșoacă, realeasă în unanimitate în funcția de președinte al Partidului S.O.S. RomâniaDiana Șoșoacă. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Diana Șoșoacă a fost realeasă în unanimitate în funcția de președinte al Partidului S.O.S. România, iar delegații Congresului partidului au aprobat și principalele obiective politice ale partidului, precum și noua componență a Biroului Executiv Central.

Diana Șoșoacă, realeasă în fruntea partidului

Partidul S.O.S. România a anunțat rezultatele celui de-al doilea Congres Național al formațiunii, în cadrul căruia a fost desemnată conducerea pentru următorii patru ani. Potrivit comunicatului transmis de partid, reuniunea organizată pe 9 iulie, la Palatul Parlamentului, a avut drept scop alegerea noii conduceri și stabilirea direcțiilor politice pentru perioada următoare.

„Există momente în viaţa unui partid politic care depăşesc simpla îndeplinire a unei obligaţii statutare. Congresul Naţional al Partidului S.O.S. România, desfăşurat la 9 iulie 2026, la Palatul Parlamentului, este unul dintre aceste momente. Nu a fost doar alegerea unei conduceri pentru următorii patru ani, ci reafirmarea unei direcţii politice, a unei identităţi şi a unei ambiţii care depăşesc graniţele unui simplu proiect electoral”, au transmis reprezentanții formațiunii.

Conform partidului, avocatul și europarlamentarul Diana Șoșoacă a fost realeasă în unanimitate în funcția de președinte al S.O.S. România și va conduce formațiunea pentru încă patru ani. În comunicatul transmis se arată că votul delegaților reprezintă o apreciere pentru activitatea sa politică și pentru modul în care a coordonat partidul în ultimii ani.

„Votul reflectă aprecierea delegaţilor pentru consecvenţa cu care şi-a susţinut principiile şi pentru capacitatea de a conduce partidul prin perioade politice dificile, consolidându-i structurile şi vizibilitatea publică. Totodată, noul mandat reprezintă un angajament reciproc între conducere şi membrii partidului de a continua dezvoltarea organizaţiei, de a atinge obiectivele asumate la congres şi de a transforma Partidul S.O.S. România într-o forţă politică majoră pe scena politică românească şi de a continua susţinerea temelor pe care le-a promovat atât în România, cât şi în Parlamentul European şi în alte foruri internaţionale”, se arată în comunicatul citat.

Obiectivele asumate de partid

În cadrul Congresului Național, formațiunea și-a stabilit și principalele obiective politice pentru perioada următoare.

S.O.S. România și-a propus obținerea unui scor de minimum 25% la următoarele alegeri parlamentare și susținerea candidaturii Dianei Șoșoacă la viitoarele alegeri prezidențiale.

Noua componență a Biroului Executiv Central

Congresul Național a ales și membrii Biroului Executiv Central al Partidului S.O.S. România.

Din noua conducere fac parte:

  1. Președintele Partidului – Președintele BEX – Av. europarlamentar Diana Iovanovici Șoșoacă;
  2. Loredan Popa – secretar general;
  3. senatorul Dumitru Manea (Miron Manega);
  4. conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie;
  5. deputatul, prof. univ. dr. doc. Verginia Vedinaș;
  6. deputatul, jurist Simona Macovei Ilie;
  7. avocatul, deputat Marcela Baș;
  8. avocatul, deputat Tudor Ionescu;
  9. economistul Sorin Naș;
  10. juristul Florin Nistor;
  11. deputatul Ionel Goidescu;
  12. deputatul, economist Mihai Țiu;
  13. Mia Albu;
  14. Alexandru Ionel.

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