Diana Șoșoacă a fost realeasă în unanimitate în funcția de președinte al Partidului S.O.S. România, iar delegații Congresului partidului au aprobat și principalele obiective politice ale partidului, precum și noua componență a Biroului Executiv Central.

Partidul S.O.S. România a anunțat rezultatele celui de-al doilea Congres Național al formațiunii, în cadrul căruia a fost desemnată conducerea pentru următorii patru ani. Potrivit comunicatului transmis de partid, reuniunea organizată pe 9 iulie, la Palatul Parlamentului, a avut drept scop alegerea noii conduceri și stabilirea direcțiilor politice pentru perioada următoare.

„Există momente în viaţa unui partid politic care depăşesc simpla îndeplinire a unei obligaţii statutare. Congresul Naţional al Partidului S.O.S. România, desfăşurat la 9 iulie 2026, la Palatul Parlamentului, este unul dintre aceste momente. Nu a fost doar alegerea unei conduceri pentru următorii patru ani, ci reafirmarea unei direcţii politice, a unei identităţi şi a unei ambiţii care depăşesc graniţele unui simplu proiect electoral”, au transmis reprezentanții formațiunii.

Conform partidului, avocatul și europarlamentarul Diana Șoșoacă a fost realeasă în unanimitate în funcția de președinte al S.O.S. România și va conduce formațiunea pentru încă patru ani. În comunicatul transmis se arată că votul delegaților reprezintă o apreciere pentru activitatea sa politică și pentru modul în care a coordonat partidul în ultimii ani.

„Votul reflectă aprecierea delegaţilor pentru consecvenţa cu care şi-a susţinut principiile şi pentru capacitatea de a conduce partidul prin perioade politice dificile, consolidându-i structurile şi vizibilitatea publică. Totodată, noul mandat reprezintă un angajament reciproc între conducere şi membrii partidului de a continua dezvoltarea organizaţiei, de a atinge obiectivele asumate la congres şi de a transforma Partidul S.O.S. România într-o forţă politică majoră pe scena politică românească şi de a continua susţinerea temelor pe care le-a promovat atât în România, cât şi în Parlamentul European şi în alte foruri internaţionale”, se arată în comunicatul citat.

În cadrul Congresului Național, formațiunea și-a stabilit și principalele obiective politice pentru perioada următoare.

S.O.S. România și-a propus obținerea unui scor de minimum 25% la următoarele alegeri parlamentare și susținerea candidaturii Dianei Șoșoacă la viitoarele alegeri prezidențiale.

Congresul Național a ales și membrii Biroului Executiv Central al Partidului S.O.S. România.

Din noua conducere fac parte: