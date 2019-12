Recent, au ieșit la iveală informații potrivit cărora cei doi s-ar fi despărțit din cauza faptului că Elisei a călcat strâmb…și nu doar o singură dată, susțin apropiații cuplului.

„Prefer să aflați de la mine decât din zvonuri sau speculații. În aproape 7 ani de relație am trăit împreună cu Marius momente absolut minunate și fericirea adevărată, dar am avut și momente foarte grele în care amândoi ne-am luptat cu boala, cu lipsurile, cu grijile!”, a scris Oana.

„Aceste încercări și-au pus amprenta asupra noastră și deși am încercat și luptat pentru familia mea, am ajuns in punctul în care între noi lucrurile nu mai funcționează ca și cuplu. Am decis de comun acord să ne separăm! Nu știu daca pentru totdeauna, asta doar timpul va decide. Scopul nostru comun rămâne acela de a o crește frumos pe Isabela! Cu aportul amândurora din toate punctele de vedere. Când părinții mei au divorțat, tata a decis să întrerupă orice fel de comunicare și legătura cu mama, lucru care mi-a cauzat o suferință și o traumă de nedescris”, a continuat vedeta.

La rândul lui, Marius a postat pe rețele sociale un mesaj ce a dat de înțeles faptul că ei s-au despărțit. El a scris: „Mă reprezintă. Este pentru mine compusă. Îți mulțumesc, Tudor Chirilă!”, alături de melodia „Perfect fără tine”, al trupei Vama.

Cei doi nu au depus încă actele de divorț, iar Oana a dezvăluit că este vorba de o separare, însă nu știe ce se va întâmplat pe viitor.

Te-ar putea interesa și: