Deputatul Radu Popa critică afirmațiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre Hidroelectrica

Deputatul Radu Popa a criticat pe Facebook afirmațiile vicepremierului Oana Gheorghiu, susținând că acestea pornesc de la o interpretare greșită a modului în care a fost restructurată și ulterior listată compania Hidroelectrica. El a spus că există o confuzie între cauză și efect în modul în care este prezentat succesul companiei.

„Văd că dna. vicepremier Oana Gheorghiu insistă cu tezele ei. Nu sunt valide și nu sunt pentru că încurcă mecanismele. De ex, eu zic că 1) listarea este un instrument de consolidare, nu un instrument de salvare. ACEASTĂ CONFUZIE DINTRE CAUZĂ ȘI CONSECINȚĂ NE SPUNE CUM SE CONSTRUIEȘTE LEGENDA MARELUI REFORMATOR. ”

Radu Popa a spus că transformarea Hidroelectrica nu a început odată cu listarea la bursă, ci mult mai devreme, în urma procedurii de insolvență și a schimbărilor structurale din interiorul companiei. El consideră că atribuirea succesului exclusiv listării este o simplificare care ignoră contextul real al reformei.

Deputatul a explicat faptul că intrarea companiei în insolvență în 2012 a dus la schimbări majore în modul de funcționare, inclusiv la eliminarea unor contracte considerate dezavantajoase. În opinia sa, aceste măsuri au fost cele care au stabilizat compania, nu listarea ulterioară.

„Hidroelectrica intră în insolvență în 2012. Tribunalul București numește un administrator judiciar. Acesta face exact ceea ce statul nu avusese curajul să facă ani de zile: reziliază contractele cu intermediarii privați — cei care cumpărau energie la prețuri preferențiale și o revindeau pe piață la prețul pieței, extrăgând valoarea din companie cu fiecare kilowatt-oră. Procedura de insolvență închide această hemoragie. Compania iese din insolvență în iulie 2013 și devine profitabilă. Nu în 2023. În 2013❗️”

El mai arată că profitabilitatea companiei a apărut cu mult înainte de listarea la Bursa de Valori București, iar dividendele consistente plătite statului sunt dovada acestui proces de redresare anterioară.

„Între 2014 și 2022 - sunt nouă ani consecutivi - Hidroelectrica înregistrează profituri substanțiale și plătește dividende statului român. Dividendul din 2022, invocat în textul de referință al dnei. Gheorghiu ca termen de comparație pre-listare, este de 3,06 miliarde de lei. Acesta este un fapt remarcabil, dar este un fapt din perioada anterioară listării❗️:) Profitabilitatea nu a așteptat bursa.”

În continuare, Radu Popa susține că interpretarea care leagă direct listarea de succesul companiei ignoră perioada de stabilizare financiară dinaintea acesteia și creează o imagine incompletă asupra realității economice.

„Confuzia pe care o propune narațiunea dnei. Gheorghiu este aceasta: pune în același cadru imaginea din 2011 (profit de 6,4 milioane lei, companie prădată) și imaginea din 2023 (profit de 6,4 miliarde lei), apoi introduce listarea ca variabilă explicativă. Dar variabila explicativă reală este procedura de insolvență din 2012-2013, nu evenimentul bursier din 2023. Între cele două imagini se află un deceniu de profitabilitate pre-listare pe care narațiunea îl elimină din cadru❗️”

În finalul poziției sale, deputatul a extins critica și la alte companii de stat, susținând că modelul Hidroelectrica nu poate fi aplicat automat în toate cazurile, din cauza diferențelor structurale și financiare dintre companii.

„CFR Călători nu are active excepționale care să atragă investitori instituționali. Are obligații de serviciu public, deficit structural și dependență cronică de subvenție. TAROM nu poate lista la bursă o flotă îmbătrânită și rute nerentabile fără a restructura mai întâi ceea ce listează. Metrorex operează cu tarife reglementate politic, fără autonomie comercială. Mecanismul care a funcționat la Hidroelectrica presupune o condiție pe care aceste companii nu o îndeplinesc: valoare de piață reală, anterioară listării❗️”

Radu Popa a criticat și modul în care sunt construite unele discursuri publice, considerând că omiterea unor etape esențiale din procesul de reformă poate distorsiona dezbaterea publică și poate duce la concluzii eronate privind politicile economice.