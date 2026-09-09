FC Barcelona a început în forță noua campanie din Liga Campionilor, obținând o victorie categorică pe teren propriu în fața olandezilor de la Feyenoord Rotterdam. Spectacolul total de pe Camp Nou s-a încheiat cu scorul de 5-1 pentru gazde, într-un meci dominat în cea mai mare parte de echipa catalană.

Catalanii au deblocat tabela rapid, încă din minutul 3, prin Raphinha. Barcelona a menținut ritmul ridicat, iar Adeyemi a dublat avantajul în minutul 22, stabilind totodată scorul pauzei.

Partea secundă a adus momente intense de ambele părți. Olandezii au reușit să introducă mingea în plasă în minutul 56 prin Nacho, însă reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid. La doar un minut distanță, Raphinha a taxat nesincronizările din apărarea oaspete și a făcut dubla.

Lamine Yamal s-a alăturat și el pe lista marcatorilor în minutul 77. Feyenoord a redus din diferență în minutul 82 prin Steijn, menținând astfel o serie particulară a catalanilor, care au ajuns la al 16-lea meci consecutiv cu gol primit în competiție. Tabela a fost închisă definitiv de Gabriel Jesus în minutul 85, pecetluind victoria cu 5-1.

Barcelona: J. Garcia - Kounde, Cubarsi, Christensen, Cancelo - Rodri, Pedri - Yamal, Olmo, Adeyemi - Raphinha Rezerve: Szczesny, Livakovic, Balde, Farinas, Gavi, F. Lopez, Jesus, Espart, Gordon, Gerard, Bernal, Abdelkarim Antrenor: Hansi Flick

Feyenoord: Ernst - Read, St. Juste, Watanabe, Marmol - Zechiel, Vanhoutte, Valente - Moussa, Ferri, J. Lopez Rezerve: Kastenmeier, Bossin, Borges, Steij, Deijl, Van Den Elshout, Kraaijeveld, Diarra, Targhalline, Wessels, Van Persie, Schaken Antrenor: Giovanni van Bronckhorst

În altă confruntare din cadrul aceleiași runde, VfB Stuttgart s-a impus pe teren propriu în fața norvegienilor de la Viking Stavanger cu scorul de 3-1. Omul meciului a fost Ermedin Demirovic, autorul unei triple spectaculoase realizate într-un interval de doar 12 minute, în minutele 20, 26 și 32. Pentru oaspeți a punctat Zlatko Tripic.