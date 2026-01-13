Facturile la gaze, o mare povară pentru echipele din Superliga. Sumele plătite sunt colosale

Echipele din Superliga simt la buzunare iarna grea. Facturile la gaze sunt o mare povară pentru conturile cluburilor, în condițiile în care terenurile sunt întreținute cu ajutorul instalațiilor de încălzire. De exemplu, Farul Constanța plătește chiar și 100.000 de euro lunar pentru gazde, după cum a dezvăluit Ciprian Marica, acționar, pentru gsp.ro.

„Nu mai sunt vremurile când jucam la Constanța, iar dacă terenul era bun îl desfundam, făceam alunecări tocmai pentru a-l distruge... Erau alte vremuri atunci. Costurile cu încălzirea și utilitățile sunt de domeniul fantasticului! E enorm de mult! Toate cresc, iar pentru cluburi această cheltuială devine o povară, sincer. Pur și simplu nu ai nicio facilitate, niciun ajutor”, a spus fostul internațional român pentru sursa citată.

„Încălzirea bazei sportive, a gazonului este un cost exagerat, de ordinul zecilor de mii de euro, 90-100.000 de euro. Lunar! Doar gazul costă atât, la o bază sportivă. E exagerat. Doamne, ferește! Este enorm pentru un club din România. Nu sunt 12 luni, într-adevăr, dar tot ai minimum 3-4 luni de iarnă”, a mai afirmat Marica.

Și Farul Constanța, la fel ca și celelalte formații din prima liga, urmează să publice pe siteul oficial raportul financiar obligatoriu ce a fost înregistrat în 2025. Marica a anunțat deja că din punct de vedere financiar, constănțenii stau bine și au avut profit anul trecut.

„Suntem norocoși să vă anunțăm că și în anul 2025 am fost pe profit. Nu știu să vă spun acum suma exactă. Ne întindem cât ne este plapuma, ne păstrăm o mică rezervă, dar să nu vă imaginați că acționarii iau banii și pleacă acasă cu ei.

Banii se reinvestesc și rămân în club. Pe datele contabile și financiare rămâne un profit care este ulterior investit și cheltuit în bugetul clubului”.