Bărbații folosesc mai frecvent ofertele de angajare din partea altor companii pentru a negocia salarii mai mari la actualul loc de muncă, în timp ce femeile aleg mai des să își schimbe angajatorul. Concluzia aparține unui studiu publicat duminică de Rockwool Foundation Berlin și consultat de Reuters.

Cercetarea sugerează că această diferență de comportament în negocierea salariului contribuie semnificativ la menținerea decalajului salarial dintre femei și bărbați.

Potrivit autorilor, renegocierea salariului ar putea explica aproximativ jumătate din diferența de remunerare dintre cele două categorii de angajați.

Studiul a analizat modul în care angajații reacționează atunci când află despre oportunități de angajare la alte companii. Cercetătorii au urmărit în special situațiile în care informațiile despre posturi vacante proveneau de la părinți sau frați care lucrau în alte firme.

Rezultatele arată că bărbații transformă mai des aceste oportunități într-un instrument de negociere cu angajatorul actual. În multe cazuri, ei reușesc să obțină majorări salariale fără a fi nevoiți să își schimbe locul de muncă.

În schimb, femeile aflate în situații similare nu beneficiază de aceleași creșteri salariale. Deși sunt la fel de dispuse ca bărbații să accepte un nou loc de muncă, ele tind să părăsească actualul angajator în loc să folosească oferta externă ca argument pentru o renegociere a salariului.

Potrivit studiului, chiar și atunci când lucrează în aceeași companie și ocupă aceeași funcție, bărbații câștigă în medie cu 8% mai mult decât femeile.

Autorii estimează că aproximativ jumătate din acest decalaj poate fi explicată prin diferențele de negociere salarială și prin modul diferit în care sunt utilizate oportunitățile de angajare din exterior.

În luna iunie a intrat în vigoare Directiva Uniunii Europene privind transparența salarială, care urmărește să ofere angajaților mai multe informații despre diferențele de salarizare din cadrul companiilor și să reducă discriminarea salarială.

Cu toate acestea, concluziile studiului indică faptul că simpla creștere a transparenței nu va elimina automat diferențele de remunerare dintre femei și bărbați. Cercetătorii arată că modul în care angajații negociază și folosesc ofertele externe joacă un rol important în evoluția salariilor.

Rezultatele evidențiază că reducerea decalajului salarial presupune nu doar acces la informații despre nivelul salariilor, ci și înțelegerea mecanismelor prin care acestea sunt negociate și ajustate în cadrul companiilor.