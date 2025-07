Social De ce este esențial să protejăm auzul încă din tinerețe







Auzul este un simț esențial, iar folosirea frecventă a câștilor a crescut riscul pierderii acestuia, potrivit doctorilor.

Importanța protejării auzului

Kevin Munro, profesor de audiologie și director al Manchester Centre for Audiology and Deafness, a declarat că este foarte important ca oamenii să învețe să aibă grijă de auz încă din tinerețe, potrivit The Guardian.

„Oamenii cred că e amuzant când cineva înțelege greșit ce i se spune, dar de fapt este un semnal de alarmă. Dacă am conștientiza cât de importantă este comunicarea clară, poate am elimina și stigmatul asociat pierderii de auz”, a spus acesta.

Potrivit Institutului Național pentru Sănătate și Îngrijire din Marea Britanie, 42% dintre persoanele de peste 50 de ani și 71% dintre cele de peste 70 de ani se confruntă cu pierderi de auz, un proces în general gradual.

Riscurile volumului ridicat în era digitală

Dispozitivele moderne oferă o calitate superioară a sunetului, ceea ce permite oamenilor să asculte la un volum ridicat, uneori periculos pentru auz. Dr. Siobhán Brennan, expert și fost inginer de sunet, explică că, spre deosebire de casetofoanele din trecut, care distorsionau la volum mare, acum volumul poate fi crescut considerabil fără a sesiza riscul.

În timp ce zgomotul industrial era anterior principala cauză a deteriorării auzului, în prezent principalele surse sunt zgomotul recreațional și utilizarea căștilor.

Recomandările unui doctor

Renee Almeida, audiolog la Imperial Healthcare NHS Trust din Londra, avertizează că expunerea la zgomote peste 85 de decibeli poate provoca afectarea definitivă a auzului. De exemplu, o mașină de tuns iarba emite între 90 și 95 dB, iar la concerte nivelul poate depăși 120 dB.

Sunetul intens poate provoca spasmul mușchiului stapedius, ceea ce duce la apariția unui țiuit temporar în urechi.

O metodă de protecție recomandată sunt dopurile de urechi, inclusiv cele speciale pentru muzicieni, care reduc volumul fără a distorsiona calitatea sunetului.