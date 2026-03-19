De ce a fost scoasă de pe post, de fapt, emisiunea Apropo TV, moderată de Andi Moisescu

Decizia ca emisiunea „Apropo TV”, realizată și prezentată de Andi Moisescu, să iasă temporar din grila PRO TV a generat reacții puternice în spațiul public. După peste două decenii de prezență constantă pe micile ecrane, una dintre cele mai longevive emisiuni de analiză media din România intră într-o pauză anunțată oficial drept una „de un sezon”.

În paralel, jurnalistul Cristian Tabără a publicat un mesaj amplu, cu o notă personală și critică, în care leagă dispariția emisiunii de o problemă mai largă: raportul dintre valoare și consum în televiziunea comercială.

În mesajul publicat pe Facebook, Cristian Tabără evocă debutul său în televiziune, pe care îl leagă direct de Andi Moisescu. La acel moment, Tabără era corespondent la PRO TV Oradea și participa la transmisiuni în direct în cadrul matinalului prezentat de Moisescu.

„De Andi Moisescu mă leagă debutul în televiziune. Eram corespondent la PRO TV Oradea atunci când făceam duplex-uri în matinalul prezentat de el. A fost generos și înțelegător cu ardeleanul lent și cu aspect preoțesc. El mi-a dat supranumele de "părintele", fiindcă eram student (ulterior absolvent) la teologie ortodoxă. Îi datorez, practic, debutul în televiziune, la nivel național.”

Tabără susține că dispariția emisiunii din grilă nu este doar o decizie de business, ci un semn al schimbării gustului publicului.

„Acum aflu că, după zeci de ani în care a contribuit la ridicarea PRO TV, decența și rafinamentul lui nu mai "produc" și nu mai sunt necesare în piața mediatică. PRO TV l-a scos din grilă cu "Apropo TV". Fără resentimente, only business.”

Mesajul lui Tabără merge mai departe și se transformă într-o critică la adresa publicului și a modului în care acesta influențează conținutul media.

„Supărarea mea nu se îndreaptă împotriva PRO TV, care este o afacere ca atâtea altele și care depinde de viteza cu care publicul schimbă canalul. Supărarea mea este îndreptată împotriva ipocriziei publicului care se leapădă fără jenă de orice produs care îi solicită prea mult neuronii și îi testează prea riguros educația și principiile.”

În opinia jurnalistului, emisiuni precum „Apropo TV” devin victime ale unui model de consum orientat către divertisment facil și conținut superficial.

„Andi Moisescu a devenit prea mult și prea greu pentru superficialitatea celor care fac rating televiziunilor comerciale.”

Cristian Tabără atrage atenția și asupra impactului pe termen lung al acestor alegeri asupra copiilor și asupra valorilor transmise în societate.

„Telespectatorule, ar fi bine să pricepi că viitorul copiilor tăi depinde de valorile pe care i le pui în fața ochilor. Da, copiii tăi nu se vor mai uita la televizor, așa cum te uiți tu. Dar vor prinde din zbor comentariile tale grobiene la câte un show de doi bani și vor crede că tu, stâlpul universului lor, ai dreptate.”

Mesajul continuă într-o notă critică la adresa modului în care preferințele de consum influențează comportamentul social.

„Vor gândi ca tine, vor vota ca tine și vor pierde ca tine. Vor pierde valori pe care tu le-ai sacrificat prin alegerile tale.”

În paralel cu reacțiile din spațiul public, echipa emisiunii „Apropo TV” a transmis un mesaj oficial, în care explică faptul că este vorba despre o pauză temporară.

„După 44 de sezoane de apropo-uri, în care ne-am reinventat întotdeauna pe fugă, anul asta ne-am permis să luăm un sezon pauză. Întrucât chiar ne străduim să ne menţinem relevanţi şi actuali. Iar pentru asta avem nevoie de ceva mai mult timp de pregătire.”

Reprezentanții emisiunii au subliniat că decizia a fost luată pentru a regândi formatul și pentru a adapta conținutul la noile cerințe ale publicului.

„Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată şi cum PRO TV a fost atât de drăguţ încât să ne permită să facem asta, am zis că primăvara lui 2026 e momentul cel mai potrivit.”

Potrivit informațiilor apărute pe site-ul paginademedia.ro, „Apropo TV” era o producție autofinanțată, iar decizia pauzei ar fi venit din partea echipei, pe fondul nevoii de restructurare.

Aceasta nu este prima dată când emisiunea se confruntă cu dificultăți. În 2016, producția a fost aproape scoasă din grilă din cauza lipsei sponsorilor, după ce PRO TV a decis ca formatul să se autofinanțeze.

În cele din urmă, emisiunea a revenit atunci în grilă, însă modelul economic a rămas unul sensibil la fluctuațiile pieței media.