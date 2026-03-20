Andi Moisescu, primele declarații după ce „Apropo TV” a fost eliminată din grila Pro TV: Asta mai lipsea

Andi Moisescu a oferit primele declarații după scoaterea „Apropo TV” din grila Pro TV. Potrivit realizatorului, emisiunea intră într-o pauză, iar echipa pregătește o revenire cu schimbări, relatează libertatea.ro.

„Apropo TV” nu va mai apărea temporar în grila Pro TV, după ce a ajuns la 44 de editii. Anunțul a fost urmat de prima reacție a lui Andi Moisescu, care a explicat cum s-a ajuns la această decizie.

Realizatorul a transmis că nu este vorba despre o încheiere definitivă, ci despre o pauză asumată. Potrivit acestuia, momentul a fost ales pentru a permite o regândire a proiectului.

Mesajul a fost publicat pe paginile emisiunii de pe rețelele de sociale. „După 44 de ediții de apropo-uri, în care ne-am reinventat întotdeauna pe fugă, anul ăsta ne-am permis să luăm un sezon pauză. Întrucât chiar ne străduim să ne menținem relevanți și actuali. Iar pentru asta avem nevoie de ceva mai mult timp de pregătire”, se arată în comunicat.

Ulterior, Andi Moisescu a venit cu alte precizări. A spus că decizia a fost luată cu acordul postului de televiziune. El a menționat și perioada estimată pentru reluarea emisiunii.

„Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată și cum PRO TV a fost atât de drăguț încât să ne permită să facem asta, am zis că primăvara lui 2026 e momentul cel mai potrivit. Încercăm să facem totul cu discreția și eleganța care ne-au consacrat. Pentru că, să fim sinceri, e suficientă agitație și gălăgie în jur. Asta mai lipsea, să mai fi început și bormașinile noastre să urle, în tot contextul ăsta. Promitem să vă ținem la curent și să revenim imediat ce încheiem toate pregătirile, la fel de înalți și blonzi cum ne-ați cunoscut. Și ne bucurăm să aflăm că vă e dor de noi. Vă garantăm că o luăm foarte personal și vă mulțumim frumos, neapărat”, a spus Andi Moisescu.