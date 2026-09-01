David Beckham a transmis un mesaj plin de emoție la scurt timp după ce atacantul argentinian și-a oficializat decizia de a părăsi prima reprezentativă a țării sale. Fostul internațional englez a evidențiat impactul uriaș pe care starul sud-american l-a avut asupra sportului rege la nivel mondial.

Coproprietarul clubului Inter Miami a folosit rețelele de socializare pentru a-și exprima admirația față de parcursul fostului său adversar din teren. Beckham consideră că parcursul argentinianului reprezintă o sursă de motivație pentru tinerii din toate colțurile lumii.

„Moştenirea lui Lionel Messi va rămâne pentru totdeauna gravată în memoria tuturor”, a scris, marţi, David Beckham, pe contul de Instagram, după ce legenda argentiniană şi-a anunţat retragerea din fotbalul internaţional.

„Este momentul în care putem privi înapoi şi ne dăm seama cât de norocoşi suntem că am putut fi martori la cum a crescut un băiat care avea un vis”, a scris Beckham pe contul său de Instagram. „Leo, ţi-ai făcut cinste ţie însuţi, ai făcut cinste familiei tale, prietenilor tăi şi ţării tale. Ai dat un exemplu şi ai fost o sursă de inspiraţie pentru milioane de copii, nu doar în Argentina, ci în întreaga lume”, continuă el.

„Ai oferit cel mai frumos cadou ţării tale şi, pentru asta, moştenirea ta va rămâne pentru totdeauna gravată în memoria colectivă. Felicitări pentru tot ce ai realizat pentru Argentina», încheie fostul jucător al echipelor Manchester United şi Real Madrid.

Fostul căpitan al naționalei Angliei a avut ocazia să urmărească îndeaproape evoluția atacantului. Legătura dintre cei doi a evoluat de-a lungul timpului, trecând de la rivalitatea din meciurile directe la o colaborare strânsă în Statele Unite ale Americii, unde englezul controlează clubul la care activează în prezent fotbalistul.

Decizia de retragere vine după o perioadă extraordinară petrecută în tricoul naționalei. Decarul a bifat 207 selecții și a marcat 125 de goluri pentru reprezentativa țării sale, reușind să își treacă în palmares cel mai râvnit trofeu din fotbal, Cupa Mondială din 2022, desfășurată în Qatar.

La vârsta de 39 de ani, atacantul a îmbrăcat pentru ultima dată tricoul primei reprezentative în cadrul finalei Cupei Mondiale pierdute de selecționata sud-americană în fața Spaniei, partidă disputată în luna iulie.