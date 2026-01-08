Daniel Băluță susține că a fost otrăvit cu arsenic: Tot ce se întâmplă este o tentativă de șantaj

Un document prezentat drept „raport anonim”, care circulă de peste o lună în Sectorul 4, capătă o dimensiune mult mai gravă după declarațiile primarului Daniel Băluță, care afirmă că a fost victima unei agresiuni fizice documentate medical.

Potrivit acestuia, în organismul său au fost identificate niveluri crescute de arsenic, fapt care ar muta conflictul din zona disputelor administrative și a presiunilor instituționale într-o zonă penală extrem de sensibilă.

Afirmațiile primarului apar în contextul unei investigații publicate de Captura.ro, care susține că așa-zisul raport anonim nu ar fi un simplu demers civic, ci un instrument de presiune cu miză financiară, folosit în cadrul unui conflict mai larg pentru influență și acces la bani publici.

Documentul, distribuit selectiv către consilieri locali, instituții de control și presă, nu are autor asumat și nu conține probe verificabile, dar generează blocaje administrative și solicitări de clarificări succesive.

Potrivit investigației, stilul, temele și acuzațiile din raport ar avea similitudini cu sesizări și plângeri formulate anterior de Marian Goleac, fost șef al ADP Sector 4 și ulterior al companiei Totul Verde SA.

Jurnaliștii notează că acesta este un personaj cunoscut pentru controverse publice și pentru dosare penale, fiind trimis în judecată în trecut pentru fals, după ce ar fi ocupat funcții publice pe baza unei diplome contrafăcute. Goleac a negat, pentru publicație, orice legătură cu documentul.

În acest context tensionat, declarațiile lui Daniel Băluță schimbă radical cadrul interpretativ al întregului scandal. Primarul afirmă că presiunile și tentativele de șantaj nu sunt noi și că au existat încă din campania electorală, însă au escaladat recent într-un mod periculos.

„Presiunile nu sunt noi. Am fost amenințat cu astfel de acțiuni încă din campania electorală. Nu am vorbit atunci despre asta, pentru că aș fi deturnat discuția publică și aș fi fost acuzat că mă victimizez. Dar acum o pot spune, pentru că deja a fost documentat medical: în această perioadă am avut în organism niveluri crescute de arsenic. A fost o situație extrem de gravă, care a necesitat investigații medicale și tratament. Deci nu mai vorbim despre politică, vorbim despre o formă gravă de agresiune”, a declarat primarul Sectorului 4.

Anterior acestor declarații, primarul descrisese raportul anonim drept o tentativă de șantaj „nu de natură politică, ci personală”, venită din partea unor persoane și grupări care ar fi pierdut accesul la resurse publice după schimbarea regulilor în administrația locală.

„Tot ce se întâmplă acum reprezintă o tentativă de șantaj, venită din partea unor oameni și grupări care au fost eliminați din joc pentru că nu mai puteau funcționa într-un sistem corect”, a afirmat edilul.

El a explicat că documentul a produs efecte concrete asupra funcționării primăriei, prin direcționarea resurselor administrative către verificări interne și răspunsuri către instituțiile de control, în loc ca acestea să fie folosite pentru proiecte și investiții. În același timp, Băluță a recunoscut că nu există dovezi directe care să indice autorul raportului.

Primarul a mai declarat că există aspecte pe care nu le poate detalia public, deoarece fac obiectul unor dosare penale aflate în curs. El susține că a ales să nu negocieze și să nu cedeze presiunilor, asumându-și consecințele deciziilor luate, inclusiv escaladarea conflictului.

„Sistemul a fost schimbat. Mecanismul a fost destructurat. Iar cei care au pierdut privilegii încearcă acum să se răzbune”, afirmă Daniel Băluță.