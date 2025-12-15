Social

Infrastructura educațională a Sectorului 4 se dezvoltă! În mai puțin de 1 an, în zona Metalurgiei vor fi date în folosință o creșă, o grădiniță și o școală

Investițiile strategice în dezvoltarea infrastructurii educaționale continuă în Sectorul 4 al Municipiului București, astfel că, în zona Metalurgiei, au început lucrările de construire, de la zero, a unui complex educațional ce va fi format din creșă, grădiniță și școală, pentru copiii familiilor mutate recent în sudul Capitalei.

Cele trei clădiri care fac parte din acest nou complex educațional se ridică pe un teren de circa 10.000 de metri pătrați, pe care ar fi urmat să fie construite blocuri de 14 etaje, și pe care Sectorul 4 a reușit să îl exproprieze în urma unor eforturi considerabile, dată fiind opoziția dură a foștilor proprietari, după cum a anunțat, recent, primarul sectorului 4, Daniel Băluță!

Mai tehnic, este vorba despre trei clădiri moderne, care vor respecta criteriile nZEB, adică vor fi eficiente energetic, dotate cu sisteme de tratare a aerului, panouri fotovoltaice și pompe de căldură, fiind totodată pregătite pentru autorizarea ISU.

Astfel, în urma unei investiții de aproximativ 20 de milioane de euro, în cursul anului 2026, mii de copii vor avea acces la facilități educaționale noi, moderne și sigure, precum și la o zonă de recreere ce va fi amenajată, de către cei de la Totul Verde, similar unui parc de activități sportive și recreative, cu loc de joacă pentru copii, vegetație, spații verzi, alei pietonale, bănci, coșuri de gunoi și stâlpi de iluminat.

Lucrările au început deja și se derulează într-un ritm alert, astfel încât, anul viitor, imaginile din șantier vor lua forma celor previzionate și vor deveni realitate.

