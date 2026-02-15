Străzile din Sectorul 4 vor fi reparate. Băluță promite lucrări durabile

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat pe Facebook că administrația locală va demara în curând lucrări de reparații pe străzile și bulevardele afectate de iarnă. Intervențiile vor fi realizate în funcție de prioritățile stabilite de echipele Primăriei, care au evaluat starea carosabilului pe teren.

Potrivit primarului, lucrările vor începe cel mai târziu în luna martie, imediat ce temperaturile și condițiile meteorologice vor fi favorabile.

Vremea contează

Primarul a explicat că temperaturile joase pot afecta calitatea asfaltului proaspăt turnat, motiv pentru care intervențiile trebuie sincronizate cu vremea. Echipele vor acoperi atât bulevarde principale, cât și străzi secundare, iar lucrările vor fi efectuate atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții, pentru a limita disconfortul traficului.

„NU ne dorim intervenții de fațadă, ci reparații temeinice, care să reziste în timp”, a adăugat primarul Sectorului 4.

Angajații Primăriei au stabilit deja ordinea de intervenție, concentrându-se mai întâi pe zonele unde deteriorările sunt cele mai grave. Băluță a subliniat că obiectivul nu este doar să astupe gropile rapid, ci să asigure reparații durabile care să reziste în timp.

În perioada următoare, administrația locală va publica și calendarul complet al lucrărilor, astfel încât locuitorii să fie informați cu privire la programul reparațiilor și să-și poată planifica deplasările. Potrivit primarului, aceste măsuri urmăresc să crească eficiența lucrărilor și să reducă costurile inutile generate de degradarea rapidă a asfaltului în condiții improprii.