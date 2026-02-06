Social

Primăria Capitalei începe reparațiile la carosabil. Sute de gropi identificate pe zeci de artere

Gropi București. Sursă foto: Facebook
Primăria Capitalei a anunțat vineri demararea lucrărilor de remediere a degradărilor din asfalt, după ce șoferii au semnalat problemele apărute pe platforma Waze. Până în acest moment, Administrația Străzilor a centralizat 585 de gropi identificate pe 76 de străzi din București, potrivit informațiilor publicate de Primăria Municipiului București pe Facebook.

Primăria Capitalei anunță 585 de gropi pe 76 de artere

Reprezentanții PMB explică faptul că starea carosabilului a fost afectată de condițiile meteo din această iarnă, caracterizată de temperaturi scăzute și episoade consistente de ninsoare. Odată cu îmbunătățirea vremii, echipele au trecut la evaluarea situației din teren.

„Anul acesta am avut o iarnă destul de rece, cu două episoade serioase de zăpadă. Străzile au avut de suferit. Însă, ca de fiecare dată, imediat ce vremea ne permite, începem reparaţiile. Până acum, Administraţia Străzilor a inventariat 585 de gropi de pe 76 de artere. Toate au fost inspectate fizic, pe teren, pentru a şti dimensiunea lor şi pentru a verifica dacă ceea ce raportează şoferii pe Waze corespunde cu realitatea", transmite instituția.

Potrivit Primăriei Capitalei, intervențiile sunt deja în desfășurare pe mai multe artere importante ale orașului. Echipele de muncitori acționează în zone precum Lacul Tei, Teiul Doamnei, Doamna Ghica, Mihai Bravu, Calea Văcăreşti, strada Şerban Vodă, bulevardul 11 Iunie, bulevardul George Coşbuc, bulevardul Regina Maria, bulevardul Metalurgiei, strada Dimitrie Bolintineanu şi strada Cavafii Vechi.

Gropi București

Gropi București. Sursă foto: Facebook

Primăria Capitalei colaborează cu primăriile de sector

În sectoarele 1 și 6, lucrările sunt realizate în parteneriat cu primăriile de sector. Totodată, municipalitatea reamintește că fiecare administrație locală de sector are responsabilitatea de a executa reparații și investiții în infrastructura rutieră aflată în gestiunea proprie.

Lucrări adaptate condițiilor meteo

Reprezentanții PMB precizează că, în această etapă, se utilizează asfalt rece, o soluție adecvată pentru temperaturile actuale, urmând ca lucrările să fie intensificate pe măsură ce condițiile meteo o vor permite.

„Momentan, lucrăm cu asfalt rece, o mixtură potrivită pentru temperaturile de afară. Vom profita de fiecare zi în care nu plouă, nu ninge, şi temperatura este de peste 0 grade. Pentru ca voi, şoferii, să circulaţi în siguranţă! Pe măsură ce finalizăm cele 585 de gropi, vom identifica şi începe altele. Ajungem peste tot în Bucureşti”, se mai arată în postare.

Primăria Capitalei precizează că intervențiile vor continua și după finalizarea actualei liste, urmând să fie identificate și alte zone cu probleme la nivelul carosabilului.

