Justitie Dana Marijuana poate răsufla ușurată. Bărbatul care i-a spart casa, condamnat







Dana Marijuana s-a trezit cu locuința pe care o are în Vama Veche spartă. Hoțul a fost prins de poliție în timp ce avea asupra lui diverse obiecte pe care nu a reușit să le explice.

Bărbatul a pătruns în locuința fostei cântărețe Dana Marijuana, profitând de faptul că aceasta se află în arest preventiv pentru trafic de droguri. Hoțul a ajuns chiar lângă victimă, adică în arest, iar acum a fost condamnat la închisoare.

Judecătoria Mangalia a pronunțat vineri, 7 februarie 2025, o sentință de condamnare la un an și opt luni de închisoare cu executare pentru bărbatul acuzat că a furat de la Daniela Elena Coteanu, cunoscută sub numele de Dana Marijuana, după ce ar fi pătruns în locuința acesteia din Vama Veche.

Hotărârea Judecătoriei Mangalia nu este definitivă

Pe data de 6 noiembrie 2024, polițiștii de la Poliția Municipiului Mangalia, Secția 2 Poliție Vama Veche, 2 Mai, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, au reținut un bărbat de 46 de ani pentru o perioadă de 24 de ore.

Acesta este suspectat de comiterea infracțiunii de furt calificat. În aceeași zi, în jurul orei 18:40, bărbatul a fost identificat de polițiști în timpul unei patrulări în stațiunea Vama Veche.

Având un comportament suspect și fiind însoțit de mai multe genți, a fost supus unui control corporal și al bagajelor, în urma căruia au fost găsite diverse bunuri a căror proveniență nu a putut fi explicată.

Detalii din dosarul ce o privește pe Dana Marijuana

De asemenea, Judecătoria Mangalia mai subliniază: „Menționăm că trimiterea în judecată constituie o etapă a procesului penal, conform reglementărilor din Codul de procedură penală, și nu poate, în niciun caz, să contravină principiului constituțional al prezumției de nevinovăție”.

Solutia pe scurt cu privire la jaful ce o privește pe Dana Marijuana: În baza art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. d și alin. 2 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., art. 43 alin. 1 C. pen., art. 375 C.pr.pen. și art. 396 alin. 10 C.pr.pen., condamnă inculpatul P.T.C., aflat în stare de arest preventiv, la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, la care adaugă restul rămas de executat de 73 de zile din pedeapsa anterioară, astfel încât inculpatul execută, în stare de detenție în penitenciar, pedeapsa rezultantă de 1 an, 6 luni închisoare și 73 de zile, pentru comiterea, la data de 06.11.2024, a infracțiunii de furt calificat, în stare de recidivă. Mai multe detalii puteți citi pe ziarulamprenta.ro.