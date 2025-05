Sport Dan Petrescu, după meciul CFR Cluj - Hermannstadt: Trofeul e pentru mama mea







CFR Cluj a învins echipa Hermannstadt, cu scorul 3-2, și a câștigat Cupa României Betano, obținând trofeul pentru prima dată după nouă ani, iar antrenorul Dan Petrescu, în vârstă de 57 de ani, a cucerit cu această ocazie primul trofeu al Cupei României din cariera sa. La finalul partidei, antrenorul CFR Cluj a declarat că dedică victoria mamei sale, care a decedat în urmă cu două luni.

Petrescu: „Anul ăsta am schimbat total tactica”

Petrescu a declarat că victoria era importantă deoarece, potrivit acestuia, oamenii au tendința de a uita după primul meci pierdut. De asemenea, antrenorul a mai lăudat evoluția jucătorilor, menționând că acest sezon a fost dificil.

„E clar că era important să câștigăm Cupa, nu neapărat pentru mine. Lumea oricum uită după primul meci pierdut. Toți jucătorii au făcut un an foarte bun până acum. N-a fost ușor, dar au avut un spirit excelent și a fost o plăcere. Din păcate, în campionat n-am reușit mai mult. Greșeli mari, la fel ca în finala de azi.

Am fost foarte buni în atac, am dat goluri când am vrut, ocazii, dar am luat goluri ușor. Vrem să jucăm ofensiv, să stăm sus. Dacă ne-am axa mai mult pe apărare... dar anul ăsta am schimbat total tactica. Am jucat numai pe atac și n-aveam cum să schimbăm la ultimul meci. Sincer, a ieșit până la urmă foarte bine, mă bucur pentru fani, conducere, toți au fost alături de noi. E un trofeu important, sincer”, a spus acesta.

„Vreau să-mi rezolv problemele medicale”

Antrenorul nu va mai sta pe banca tehnică a echipei în ultimele două partide ale sezonului, împotriva formațiilor Rapid și FCSB, din cauza unor probleme de sănătate.

„Vreau să-mi rezolv problemele medicale, să fiu sănătos 100%, după care să facem niște achiziții și să nu pierdem chiar mulți jucători – maximum unul sau doi. Sezonul trecut s-a întrecut măsura, părerea mea. S-au făcut polemici, dar asta e realitatea.

Patronul a avut nevoie să vândă și asta e, dar n-ai cum să mai ai pretenții în campionat și în Europa. FCSB are 30 de jucători de valoare – așa trebuie să facem și noi dacă vrem să mergem pe două competiții”, a afirmat Petrescu, la Prima Sport.

Cui îi dedică Dan Petrescu victoria

Antrenorul CFR Cluj a afirmat că trofeul este dedicat mamei sale.

„N-aveam voie să luăm primul gol. La 2-0 se închidea meciul dacă înscriam. Până să intre Buș nici nu știu dacă au avut vreun șut, și de nicăieri, nu știu de unde a venit ăsta... au marcat și s-a schimbat puțin meciul.

E pentru mama mea trofeul. Acolo sus m-a păzit și a fost alături de mine și azi. Dacă trăia, îi făceam o bucurie imensă. Dar, chiar și așa, trofeul i-l dedic ei 100%”, a mai declarat acesta.