Dan Alexa, mai romantic ca niciodată: Denise Rifai merită

Dan Alexa, cunoscut fotbalist și antrenor român, a trecut prin momente dificile în viața personală, mai ales după ultimul divorț. Totuși, experiențele dureroase nu l-au făcut să renunțe la dragoste. Fostul sportiv a demonstrat recent că nu și-a pierdut speranța și romantismul.

În ultimele zile, Dan Alexa a fost surprins cu un buchet impresionant de flori, aranjat cu atenție în nuanțe de alb și mov, care a atras imediat atenția fanilor pe rețelele sociale. Gestul a stârnit speculații, mulți fiind convinși că florile au fost pentru Denise Rifai, cu care fostul fotbalist a fost văzut în mai multe ocazii.

„Indiferent pentru cine e, frumos gestul! Felicitări!” „Un bărbat cu bun simț și rafinament!” „Clar pentru Denise Rifai!Merită!”, au scris urmăritorii, entuziasmați de surpriza lui Alexa.

Recent, câștigătorul de la Asia Express a fost surprins la restaurant, dar și la mai multe evenimente mondene alături de prezentatoarea TV Denise Rifai. La scurt timp, antrenorul a explicat cum arată femeia ideală și cum vrea să se raporteze la următoarea iubire.

„Îmi doresc să am genul ăla de relație în care să fiu asumat în relație. Una e să comunici, e foarte important cum comunici și te avantajează și să poți să comunici cum trebuie (...) Mi-aș dori să fiu asumat în comunicare, să pot să spun orice, chiar dacă poate să apară gelozie.”

În ciuda dezamăgirilor trecute, fostul fotbalist caută stabilitate și onestitate într-o relație. Comunicarea și asumarea sunt, pentru el, fundamentale, iar gesturile romantice fac parte din modul său de a exprima sentimentele.

După divorț, Dan Alexa nu a confirmat nicio relație oficială, dar există din ce în ce mai multe indicii că formează un cuplu cu prezentatoarea de la Kanal D Denise Rifai.